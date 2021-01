Trotz Ausgangssperre und Böllerverbot kam es im Elsass zu einem Unfall mit tragischem Ausgang und mehreren kleineren Zwischenfällen.

Elsass: Feuerwerkskörper reißt jungem Mann den Kopf ab

(AFP) - Tragischer Feuerwerksunfall im Elsass: Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in Boofzheim im Elsass „durch den Umgang mit einem Mörserfeuerwerk gestorben“, so die Präfektur Bas-Rhin. Der Kopf des Opfers sei regelrecht abgerissen worden. Ein 24-jähriger Mann liege mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus.

Die Meldung ist fast identisch zum Neujahrsmorgen vor einem Jahr: In der Silvesternacht 2019/2020 starb ein 30-jähriger Mann, als er ebenfalls mit einem „Mörser“ hantiert hatte.

In anderen Gemeinden des Bas-Rhin wurden drei weitere Personen an der Hand verletzt. Dort war ebenso wie in der Präfektur Haut-Rhin der Verkauf und Kauf von Feuerwerkskörpern im gesamten Monat Dezember verboten. Trotzdem schallten um Mitternacht Feuerwerkskörper durch den Straßburger Ballungsraum - abgefeuert aus Privathäusern, da die Ausgangssperre ab 20 Uhr verbot, das Haus zu verlassen.

In verschiedenen Teilen Straßburgs wurden etwa 60 Autos in Brand gesetzt, allerdings in weitaus geringerer Zahl als in der Silvesternacht des vergangenen Jahres, als Polizei und Feuerwehrleute gewaltsam angegriffen wurden.