Ein knappes Dutzend Tories hat sich für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May in Stellung gebracht.

Elf Kandidaten im Rennen um Mays Nachfolge

(dpa/SC) - Mit dem Niederlegen ihres Amts als Parteichefin gibt die britische Premierministerin Theresa May den Weg frei für das Rennen um ihre Nachfolge. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen geteilt. In der ersten Phase wird das Feld der Bewerber von den Tory-Abgeordneten in mehreren Wahlgängen auf zwei reduziert.

Freitag: Tory-Chefin Theresa May tritt zurück Trotz ihrem Rücktritt von der Parteispitze wird sie als Premierministerin noch im Amt bleiben, bis ihr Nachfolger feststeht.

Diese beiden müssen sich einer Stichwahl unter den Parteimitgliedern stellen. Bis Ende Juli soll ein Sieger feststehen und May dann auch an der Regierungsspitze ablösen.



Am kommenden Montag können die Kandidaten - neun Männer und zwei Frauen - nominiert werden. In ihrem Erfahrungsschatz und in ihrer Haltung zum Brexit unterscheiden sich die Kandidaten stark. Wer wird das Rennen wohl machen?



Die Bildkombo zeigt von oben l-r: der ehemalige Außenminister Boris Johnson, der ehemaliger Brexit-Sekretär Dominic Raab, Außenminister Jeremy Hunt, International Development Secretary Rory Stewart, Brexit-Minister James Cleverly und Innenminister Sajid Javid, unten l-r: ehemalige Arbeits- und Rentenministerin Esther McVey, Gesundheitsminister Matt Hancock, ehemalige Unterhausleiterin Andrea Leadsom, Umweltminister Michael Gove, Gehäuseminister Kit Malthouse und Premierministerin Theresa May. Foto: Pa/PA Wire/dpa

Boris Johnson:

Der Brexit-Hardliner Boris Johnson, der auch vor einem ungeregelten EU-Austritt nicht zurückschrecken würde, gilt derzeit als Favorit.



Boris Johnson, der frühere britische Außenminister und Bürgermeister von London, ist einer der Favoriten im Rennen um den Posten des Premierministers. Foto: Andy Rain/EPA/dpa

Er ist wortgewandt und Liebling der Parteimitglieder, doch in seiner Zeit als Außenminister stapfte er in etliche Fettnäpfchen. Seinen Posten gab er schließlich auf - aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs. Viele trauen ihm zu, enttäuschte Brexit-Wähler, die sich von den Konservativen abgewendet haben, wieder zurückzugewinnen.

Ärgerlich für den Ex-Bürgermeister von London: Er muss sich derzeit wegen angeblich falscher Angaben, wie viel Geld Großbritannien pro Jahr an die EU zahlen muss, vor Gericht verantworten. Das könnte ihn Stimmen kosten.

Jeremy Hunt:

Außenminister Jeremy Hunt hat eine Wandlung vom EU-Befürworter zum Brexit-Anhänger durchgemacht.



Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt strebt die Stelle des PRemierministers an. Foto: AFP

Viele glauben, dass er sich damit schon in Position bringen wollte für die May-Nachfolge. Als Außenminister gelang es ihm, die europäischen Verbündeten mit ähnlich provokativen Stellungnahmen gegen sich aufzubringen wie sein Vorgänger Boris Johnson.

Bei einer Parteitagsrede verglich er die EU mit der Sowjetunion. Vor allem aus den osteuropäischen Mitgliedsstaaten handelte er sich damit wütende Reaktionen ein.

Michael Gove:

Umweltminister Michael Gove gilt als bestens vernetzt, nicht nur im britischen Parlament, sondern auch bei den Mächtigen in der Welt der Medien.



Umweltminister Michael Gove könnte Theresa May demnächst ersetzen. Foto: AFP

Als er nach einem gescheiterten Versuch, Premierminister zu werden, kurzzeitig auf den hinteren Bänken im Parlament Platz nehmen musste, verdingte er sich nebenberuflich als Journalist.

Gove gilt als Protegé des US-Medien-Moguls und Trump-Verbündeten Rupert Murdoch.

Kritiker sehen in ihm einen politischen Wendehals, der seine Ambitionen skrupellos verfolgt.



Rory Stewart:

Er gilt im Rennen um Mays Nachfolge als äußerst kompetent, bleibt nach Einschätzung britischer Medien allerdings ein Außenseiter.



Rory Stewart, der im Zuge der Kabinettsumbildung zum Afrikaminister im Justizministerium befördert wurde, kommt in 10 Downing Street an. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Entwicklungshilfeminister Rory Stewart ist eigentlich ein EU-Anhänger, akzeptiert jedoch das Ergebnis des Brexit-Referendums. Einen ungeregelten Austritt aus der EU lehnt Stewart kategorisch ab und will mit Bürgerbeteiligung einen Brexit-Kompromiss ausarbeiten.

Sollte er Premierminister werden, möchte er den Klimaschutz verstärken. Stewart ist ein Tausendsassa: Er verfasste mehrere Bücher, unterrichtete privat die Prinzen William und Harry, spricht mehrere Sprachen und arbeitete auch als Diplomat.

Sajid Javid:

Der ehrgeizige Innenminister Sajid Javid wechselte nach dem Referendum auf die Seite der Brexit-Befürworter.



Sajid Javid, Innenminister von Großbritannien, kommt für eine Kabinettssitzung in die Downing Street. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Als Sohn eines pakistanischstämmigen Busfahrers verkörpert er den Traum vom sozialen Aufstieg in einer stark durch Klassendenken geprägten Gesellschaft. Erfahrungen in der Finanzwelt sammelte er in der Managementebene der Deutschen Bank.

In der Debatte um die Rückkehr einer in Großbritannien aufgewachsenen IS-Frau, die mit ihrem Baby in einem Flüchtlingslager in Syrien festsaß, zeigte er Härte und entzog ihr die Staatsbürgerschaft. Als das Kind starb, hagelte es Kritik.

Dominic Raab:

Der ehrgeizige Jurist Dominic Raab gilt als Brexit-Hardliner und hatte schon mehrere Posten in der Regierung.



Der frühere Brexit-Minister Dominic Raab kandidiert auf die Spitzenposition der konservativen Partei. Foto: AFP

Sein Amt als Brexit-Minister gab er nach nur wenigen Monaten aus Protest gegen den Vertragsentwurf zum EU-Austritt auf. Nicht immer machte er als Brexit-Minister eine glückliche Figur: So handelte er sich mit einer Äußerung zum Handel zwischen Großbritannien und dem Kontinent heftigen Spott ein.



Ihm sei das volle Ausmaß der Bedeutung des Ärmelkanals für die Wirtschaft nicht klar gewesen, hatte Raab bei einer Konferenz gesagt. Die Strecke Dover-Calais ist die wichtigste Verbindung zwischen Großbritannien und dem Festland.

Andrea Leadsom:

Nach dem Brexit-Referendum und dem Rücktritt von David Cameron 2016 war Andrea Leadsom - neben May - in die engere Auswahl als Parteichefin gekommen.



Andrea Leadsom, damalige britische Ministerin für Parlamentsfragen, kommt in ihrem Zuhause an. Die Nachfolge der britischen Premierministerin May wollen mindestens elf Tories antreten. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Sie musste sich aber wegen einer unglücklichen Äußerung aus dem Rennen zurückziehen. In einem Interview mit der "Times" suggerierte Leadsom, Männer sollten nicht in Kinderbetreuungsberufen angestellt werden, da sie Pädophile sein könnten.

Später wurde die Brexit-Hardlinerin von Premierministerin May als Ministerin für Parlamentsfragen ins Kabinett geholt. Ende Mai trat Leadsom aus Protest gegen Mays Brexit-Politik von ihrem Posten zurück - und beschleunigte damit womöglich den Abschied ihrer einstigen Rivalin.

Matt Hancock:

Gesundheitsminister Matt Hancock lehnt einen Brexit ohne Deal ab.



Matt Hancock, Gesundheits- und Sozialminister von Großbritannien, verlässt nach einer Kabinettssitzung 10 Downing Street. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Ihm werden im Rennen um die Nachfolge von May wenig Chancen eingeräumt. Er selbst hebt in Interviews seine Energie und Durchsetzungskraft hervor.

Hancock sprach sich mit einem Interview mit der "Sun" dafür aus, eine "komplett andere Partei aufzubauen", in der die Tories nach vorne schauen sollten und die bittere Kluft in der Gesellschaft heilen helfen sollten: "Wir müssten die Partei vereinen, aber wir müssen auch das Land zusammen bringen."

Sam Gyimah:

Der frühere Hochschul-Staatssekretär Sam Gyimah setzt sich für ein zweites Brexit-Referendum ein um die aktuelle Pattsituation im Parlament aufzulösen.



Sam Gyimah, ehemaliger Staatsminister für Universitäten von Großbritannien, verlässt die Sky Studios in West-London. Foto: David Mirzoeff/PA Wire/dpa

Gymiah ist der einzige Kandidat um den Posten des Premierministers, der sich öffentlich für ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen hat.



Die Konservativen gäben dem breiten Meinungsfeld zum Thema Brexit unter den Briten nicht die nötige Aufmerksamkeit, so Gyimah.

Im Rennen um den Premierminister-Posten gilt er allerdings als weitgehend chancenlos.

Esther McVey:

Aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs legte Arbeitsministerin Esther McVey ihr Amt nieder.



Sie besteht darauf, dass Großbritannien am 31. Oktober die EU verlassen muss - und nimmt dafür auch einen ungeregelten Austritt in Kauf.



Sie könnte allerdings an den strengen Regeln um den konservativen Führungs-Wettstreit scheitern - McVey braucht mindestens acht Abgeordnete, die ihre Kampagne unterstützen, wenn sie ihren Wahlkampf nächste Woche starten will.

Mark Harper:

Obwohl er ein EU-Freund ist, akzeptiert Mark Harper das Brexit-Referendum.



Er selbst sieht sich im Rennen um Mays Nachfolge als Außenseiter. Auch wenn er für die Remain-Kampagne gearbeitet hat, ist er der Überzeugung, dass Mays Versagen, Großbritannien aus der EU zu führen, der Grund für die meisten aktuellen Misstände und Stimmverluste seiner Partei ist.

Harper wäre für eine kurze Verlängerung der Austrittsfrist über den 31. Oktober hinaus. Falls das nicht möglich sei, würde er auch einer Loslösung von der EU ohne Deal zustimmen.



