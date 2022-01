Elektrofahrzeuge der Deutschen Post gehen in Flammen auf

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Akkus der E-Scooter stellen die Einsatzkräfte aber vor Herausforderungen.

Eppelborn (Saar)

Im saarländischen Eppelborn, rund 60 Kilometer von der Luxemburger Grenze, sind in der Nacht zum Montag mehrere Elektrofahrzeuge der Deutschen Post vollständig ausgebrannt. Gegen 1 Uhr wurde der Brand gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt brannten bereits drei Autos auf dem Parkplatz der Post, zwei davon elektrisch betriebene Auslieferungsfahrzeuge, so genannte „StreetScooter“. Der Brand drohte auf weitere Fahrzeuge überzugreifen.

Die Feuerwehren aus Eppelborn und dem benachbarten Bubach-Calmesweiler hatten den Brand schnell im Griff, mussten aber wegen der großen Hitzeentwicklung der E-Scooter-Batterien eine Löschmulde einsetzen. In diesen Container wurden die Scooter mit einem Radlader hineingehoben und dann komplett unter Wasser gesetzt. Laut Auskunft der Feuerwehr müssen die Fahrzeuge zwei bis drei Tage im Wasser verbleiben, ehe sie entsorgt werden können.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Ende August war es im Hof eines Tesla-Autohauses in Bonneweg zum Brand eines Elektrofahrzeuges gekommen, bei dem die Feuerwehr ebenfalls mit einer Löschmulde arbeiten musste. Grund ist eine Kettenreaktion in der Fahrzeugbatterie, der sogenannte „Thermal Runaway“.

Eine Kette aus Kurzschlüssen

Bei brennenden Lithium-Ionen-Batterien, die zudem wie in Elektroautos miteinander verbunden sind, kann es zum sogenannten „thermal runaway“ kommen, einer Kettenreaktion aus Kurzschlüssen. Dabei flammt ein bereits an einer Stelle gelöschtes Feuer an anderer Stelle in der Kette wieder auf. Deshalb wird bei Löscharbeiten von Elektroautos mehr Wasser benötigt, als bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren - der Hersteller Tesla spricht von 11.000 Litern für sein Model S.