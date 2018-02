Am Flughafen von Valletta hat es am Dienstag gebrannt. Der einzige Flughafen Maltas wurde daraufhin evakuiert. Ursache sei ein elektrischer Defekt, so die Flughafenleitung.

Einziger Flughafen Maltas evakuiert

Am Flughafen von Valletta hat es am Dienstag gebrannt. Der einzige Flughafen Maltas wurde daraufhin evakuiert. Ursache sei ein elektrischer Defekt, so die Flughafenleitung.

(dpa) - Wegen eines Feuers ist der einzige Flughafen auf Malta evakuiert worden. Der Brand sei am Dienstag in einem der Terminals ausgebrochen und kurz darauf lokalisiert und gelöscht worden, teilte der Flughafen am Nachmittag auf Twitter mit. Man konzentriere sich nun darauf, den Betrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen. Reisende wurden aufgerufen, den Status ihrer Flüge zu überprüfen.

Nach Ausbruch des Brandes am Dienstagmittag war der Betrieb auf dem Rollfeld unterbrochen und das Gebäude des Flughafens geräumt worden. Als Ursache für den Brand wurde ein elektrischer Defekt vermutet. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Aus der Übersicht der Ankünfte auf der Webseite ging hervor, dass einige Flüge nach Catania auf Sizilien umgeleitet wurden.