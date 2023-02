In Prag rangen Vertreter aus 40 Ländern Europas um den Kurs der Kirche. Die Luxemburger sorgten für eine Überraschung.

International 5 Min.

Katholische Kirche

Einheit in Verschiedenheit für Europas katholische Kirche?

In Prag rangen Vertreter aus 40 Ländern Europas um den Kurs der Kirche. Die Luxemburger sorgten für eine Überraschung.

Von Ludwig Ring-Eifel (KNA)

Eine Woche lang haben in Prag Bischöfe, Priester und Laienvertreter aus allen Teilen Europas über die Krise der katholischen Kirche und mögliche Antworten beraten. Unter den knapp 200 Anwesenden waren rund 50 Bischöfe, zudem Priester und Ordensleute, aber auch zahlreiche Laien. Diese Männer und Frauen kamen aus Bewegungen und Organisationen, die in ihrer Vielfalt einen Teil der unterschiedlichen Strömungen des Katholizismus in Europa abbildeten.

„Die Kirche wird danach eine andere sein“ Kardinal Jean-Claude Hollerich hat mit dem "Luxemburger Wort" über den weltweiten synodalen Prozess und die Zukunft der Kirche gesprochen.

Die friedensbewegte Gemeinschaft Sant'Egidio war ebenso dabei wie das konservative Opus Dei, Lebensschützer-Vereine ebenso wie eine Handvoll Theologieprofessoren, die verschiedenen Ausprägungen der „katholischen Aktion“ aus südlichen Ländern und viele mehr.

„Progressive“ klar in der Minderheit

Es gab tiefgründige und nachdenkliche Beiträge, doch häufig wurden auch einfache Krisendiagnosen und Antworten vorgetragen: „Progressive“ (in Prag klar in der Minderheit) traten für Änderungen der kirchlichen Lehre und Moral ein, um niemanden aus der Kirche auszuschließen oder hinauszudrängen. „Konservative“ warben für ein Festhalten an Dogmen und Verboten als einzig sinnvoller Reaktion der Kirche auf die Beliebigkeit der postmodernen Welt. Konsens gab es darüber, dass die Kirche - wie vom Papst gefordert - neue Wege der Beratung und einer Beteiligung des „Volkes Gottes“ an Entscheidungen finden müsse. Dafür war das Treffen in Prag eine erste Einübung.

Konsens gab es darüber, dass die Kirche neue Wege der Beratung und Beteiligung des „Volkes Gottes“ finden müsse.

Die 39 Bischofskonferenzen in Europa, die in einem "Rat" unter der Abkürzung CCEE zusammengeschlossen sind, entsandten jeweils ihren Vorsitzenden sowie drei weitere Vertreter. Die 39 Vorsitzenden tagten am Ende zwei Tage lang unter sich, um das zu reflektieren, was in den ersten vier Tagen von Bischöfen, Priestern und Laien gesagt worden war.

Während im ersten Teil die Plenarsitzungen im Livestream übertragen wurden, war der Abschluss nicht öffentlich. Zuvor hatten auch die Stuhlkreis-Sitzungen der Kleingruppen ohne Medienöffentlichkeit stattgefunden. Außerdem konnten sich Delegierte online beteiligen - allerdings gelang es kaum, die Versammlung in Prag und die online diskutierenden Teilnehmer zusammenzubringen.

Wie die Kirche aus ihrer Komfortzone herauskommen will Das Erzbistum Luxemburg hat die Gläubigen zum künftigen Weg der Kirche befragt. Nun steht ein neuer Dienst für Laien zur Debatte.

Schnell zeigte sich, dass die Gruppendynamik der "Präsenzversammlung" für Online-Teilnehmer uneinholbar war. Das galt für die Gespräche in den Kaffeepausen ebenso wie für die Erfahrung gemeinsamer Gottesdienste und Gebete, von denen viele in Latein gehalten wurden. In den Debatten waren Italienisch und Englisch die am meisten gesprochenen Sprachen - gefolgt von Deutsch.

Intransparent war der Redaktionsprozess, der nach den Beratungen der ersten vier Tage zu einem gemeinsamen Dokument führen sollte. Ein Expertenteam versuchte, die Kernpunkte der im Plenum vorgetragenen Ideen in einem Text zu bündeln. Dieser wurde am Donnerstagmorgen verlesen, dann konnten mündlich und schriftlich Änderungswünsche eingebracht werden. Am Ende der geschlossenen Bischofsberatungen wurde ein kurzer zweiter Text verabschiedet, der als "Botschaft an das Volk Gottes" veröffentlicht werden sollte.

Kein eigener Text zum Thema Missbrauch

Anders als zunächst angekündigt, gab es keinen eigenen Text zum Thema Missbrauch. Es war der Belgrader Erzbischof Laszlo Nemet, der eingeräumt hatte, dass es sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker auch in Osteuropa gab. Doch wegen der Unterdrückung der Kirche im Kommunismus fehlt bis heute ein klares Bild darüber - unter anderem, weil die Geheimpolizei ihre Finger im Spiel hatte und viele Akten später vernichtet wurden. Nicht nur an diesem Punkt wurde in Prag deutlich, dass das Erbe der Diktaturen in Osteuropa bis heute nachwirkt.

In Pressestatements zeigten sich am Ende Bischöfe aus allen Teilen Europas zufrieden mit dem in Prag erlebten Prozess des gegenseitigen Zuhörens - auch wenn die unterschiedlichen Ansätze zur Überwindung der Kirchen- und der Glaubenskrise in Europa nicht in eine gemeinsame Handlungsstrategie mündeten. Bei der Versammlung der Weltsynode in Rom im Oktober dürften daher die Bischöfe aus Europa wie gehabt mit sehr unterschiedlichen Akzenten auftreten. Neu ist, dass viele von ihnen nach der Erfahrung von Prag eine "Einheit in Verschiedenheit" eher für möglich halten.

Luxemburger Teilnehmer: „Wir haben etwas Schwung in diese Synode gebracht“ Für Jean-Claude Hollerich war das Treffen in Prag aus doppelter Hinsicht wichtig: Als Erzbischof von Luxemburg sowie als Kardinal, der von Papst Franziskus mit der Moderation der Weltsynode beauftragt wurde. Weitere Delegationsteilnehmer aus Luxemburg waren die drei Mitarbeiter des diözesanen synodalen Teams, Josiane Mirkes, Sandy Syoen und Jean-Louis Zeien. Dass die Luxemburger zum progressiven Lager innerhalb der Kirche zählen, das verdeutlichte schon die Art der Präsentation, die nicht mit einem trockenen Referat gestaltet wurde. Die Diskussion dürfe nicht „auf ein Aneinanderreihen von Statements“ hinauslaufen, warnte Zeien. So habe es nicht nur viel Austausch mit anderen Delegierten gegeben, sondern von Luxemburger Seite auch eine Präsentation, die als lebendiges Rollenspiel gestaltet wurde. Wir haben etwas Schwung in diese Synode gebracht“, freut sich Zeien im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. Die Resonanz aus den Gesprächen sei positiv gewesen. Und: „Luxemburg wurde von mehreren internationalen Medien als 'fortschrittlich' bezeichnet.“ Die Luxemburger Synodalen legten besonderen Wert auf die Akzeptanz von sexuellen Minderheiten. Wie das Schweizer Kirchenportal kath.ch berichtete, gab es einen Vorfall am Rande der Tagung: So habe der tschechische Missbrauchsbetroffene und LBGTQ-Aktivist Ladislav Koubek Flugblätter an die Synodalen verteilt. Doch schließlich kam die Polizei und bat den Aktivisten, das Hotel zu verlassen. Solidarität mit LGBTQ In Reaktion auf diesen Vorfall hob die Luxemburger Delegadtion in ihrem Statement mit Blick auf LGTBQ hervor: „Il faut pas uniquement parler d’eux, mais parler avec eux“ (man sollte nicht nur über sie reden, sondern mit ihnen reden.) „Jesus ist für alle gekommen“, es gelte das Gebot der Nächstenliebe, zitiert kath.ch Sandy Syoen. „Mir ist klar, dass in der Mitte des Zeltes der Kirche Gott steht“, betont Josiane Mirkes im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. Doch den Menschen, der Schöpfung, müsse die besondere Sorge der Kirche gelten, so wie dies der barmherzige Samariter gegenüber dem Verletzten getan habe. Mirkes sagt: „Wir müssen innerhalb der Kirche ehrlich auf das schauen, was wir versäumt haben, welche Menschen wir am Rande gelassen haben.“ In zahlreichen Medienberichten war von den Spannungen zwischen den Progessiven und den Traditionalisten die Rede. Nach Abschluss der Prager Beratungen betonte Kardinal Hollerich: „Man sollte die Gegensätze nicht überbewerten. Was uns verbindet, ist die Nachfolge Jesu Christi“, sagte Hollerich dem Internetportal katholisch.de. „Wir müssen aber lernen, mit vielfältigen Ausdrucksformen des Glaubens zurechtzukommen.“ Zudem hätten auch die Kirchen in Osteuropa mit den Folgen der Säkularisierung zu kämpfen. „Sogar in Polen ist die Zahl der Kirchgänger spürbar zurückgegangen.“ (mer)