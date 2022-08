Der australische Grenzschutz und die Polizei haben mehr als 1,8 Tonnen Chrystal Meth sichergestellt. Es ist die größte Beschlagnahmung dieser Art im Land.

Rekordfund

Eine Tonne Crystal Meth in Australien entdeckt

(dpa) - Nach dem Fund mehrerer Hundert Kilogramm Methamphetamin ist in Australien nun mehr als eine Tonne der Droge entdeckt worden. Wie bereits zuvor, sei das auch als Crystal Meth oder Ice bekannte Rauschmittel in Marmorplatten versteckt gewesen, teilten der Grenzschutz und die Polizei am Freitag mit. Insgesamt seien damit mehr als 1,8 Tonnen der Droge mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 1,6 Milliarden Australischen Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) sichergestellt worden. Es sei die „größte Beschlagnahmung von Methamphetamin an der australischen Grenze und ein schwerer Schlag für die organisierte Kriminalität“, hieß es.

Zuvor waren im Hafen von Port Botany südöstlich von Sydney knapp 750 Kilogramm Methamphetamin in Seefrachtcontainern gefunden worden, die im Juli aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen waren. Drei Männer seien in diesem Zusammenhang festgenommen und angeklagt worden, hieß es in der Mitteilung des Grenzschutzes. Im Rahmen weiterer Ermittlungen seien dann weitere Container durchsucht worden, die vergangene Woche in Australien angelangt waren. Die Polizei gehe von einem international vernetzten Drogensyndikat aus, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an, weitere Festnahmen seien nicht ausgeschlossen.

