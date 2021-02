Nach ihrer gescheiterten Flucht vor zwei Jahren wird Prinzessin Latifa al Maktoum in Dubai gefangen gehalten. In an die BBC übermittelten Videos schildert die 34-jährige ihre verzweifelte Lage.

Eine Prinzessin und Gefangene: Latifa al Maktoums Hilferuf

Von Michael Wrase (Limassol) Aus dem blassen Gesicht von Latifa spricht Verzweiflung ...