Deutschlands Außenministerin redet in China Klartext, ihr Pekinger Kollege tut dasselbe - aber womöglich reizt Annalena Baerbock mit ihrer Deutlichkeit ihre Regierungspartner mehr als das Regime von Xi Jinping.

International 4 Min.

Deutsch-chinesische Außenpolitik

Eine Lehrstunde, wie man im höflichsten Ton unhöflich ist

Cornelie BARTHELME Deutschlands Außenministerin redet in China Klartext, ihr Pekinger Kollege tut dasselbe - aber womöglich reizt Annalena Baerbock mit ihrer Deutlichkeit ihre Regierungspartner mehr als das Regime von Xi Jinping.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Selbstverständlich ist das der Satz, der Furore macht. Wenn der Außenminister Chinas zur Außenministerin Deutschlands auf offener Bühne sagt „Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen“ - dann ist das in jedem Sinn des Wortes: unerhört. Keiner von Annalena Baerbocks Vorgängern hat das kommunistische Regime zu solcher Drastik gereizt. Keiner der letzten drei vor der Grünen - alle stellte die SPD: Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, Heiko Maas - hat sich auch nur annähernd Baerbocks Klarheit gegönnt.

Annalena Baerbocks China-Besuch wird zur heiklen Mission Die deutsche Außenministerin muss bei ihrer Antrittsvisite jede Menge widerstreitende Interessen bündeln.

Ehe also Qin Gang am Freitagmittag deutscher Zeit im höflichsten Ton unhöflich wird, hat Baerbock dasselbe getan. Sie hat erklärt, „dass ich mich frage, warum China den Aggressor Russland“ nicht auffordere, „den Krieg zu stoppen“. Sie hat zum Thema Taiwan gesagt, „eine einseitige und erst recht gewaltsame Veränderung des Status quo wäre für uns als Europäer nicht akzeptabel“ - was in etwa das Gegenteil ist von Emmanuel Macrons gerade erst auf dem Rückflug von China geäußertem Unwillen, „in Krisen verwickelt zu werden, die nicht unsere sind“. Vorher hat Qin erklärt: „Taiwan ist ein nicht abzuspaltender Teil von China.“



Wo sich Firmen Vorteile auf Kosten der Menschenrechte verschaffen, gibt es keinen fairen Wettbewerb Annalena Baerbock, deutsche Außenministerin

Sie hat schließlich mit Blick auf die Unterdrückung der muslimischen Uiguren gemahnt, „wo sich Firmen Vorteile auf Kosten der Menschenrechte verschaffen, gibt es keinen fairen Wettbewerb“ - und damit gleich zwei, für Pekings Regime zugleich besonders wichtige und empfindliche Themen verknüpft. Aus letzterem hat sich schon eine offene Konfrontation entwickelt. Qin erklärt: „Es gibt für den Schutz der Menschenrechte keine allgemeinen Standards auf der Welt.“ Und Baerbock kontert: „Wir haben bereits gemeinsame Standards“ - und nennt die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.

Baerbocks Umgang mit Autokraten: „Dialog und Härte“

Ganz sicher sind Baerbocks Gastgeber nicht überrascht. Offen hat sie „Dialog und Härte“ als ihre Devise für den Umgang mit Autokraten und ihren Regimen genannt - 2021 in ihrem Bundestagswahlkampf, mit dem Ziel, Kanzlerin zu werden. Nun folgt sie diesem Motto eben als Außenministerin. Sie redet nicht nur mit ihrem Kollegen Qin, sie trifft auch Vizepräsident Han Zheng und Wang Yi, den Chefdiplomaten der Kommunistischen Partei. Was sich auslegen lässt als Beleg dafür, wie wichtig Peking nicht nur Deutschland nimmt, sondern eben auch dessen Außenministerin - die beim Regime als „Anti-China“ einsortiert worden ist. Anders als Angela Merkel, die Ex-Kanzlerin von der CDU, anders aber auch als deren Nachfolger Olaf Scholz, der Sozialdemokrat.

An die gute Zusammenarbeit mit Merkel haben die Gastgeber Baerbock erinnert. An eine mit Scholz wollen sie glauben, seit der - gegen das Votum der sechs Fachministerinnen und -minister - die Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens Cosco am Hamburger Containerhafen Tollerort befürwortete. Allerdings steht dieses Geschäft gerade wieder auf der Kippe: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft das Terminal nun doch als kritische Infrastruktur ein.

Macron und von der Leyen wollen China zu Putin-Kritik bewegen Der französische Präsident und die EU-Kommissionschefin brechen zu einem heiklen Besuch nach Peking auf.

Wie Baerbock gute Zusammenarbeit interpretiert, zeigt ihr Programm - Besuche bei den Niederlassungen etlicher deutscher Firmen, aber auch Treffen mit Menschenrechtlern. Zur Kooperation nach chinesischer Lesart gehören die Verhaftung des Bürgerrechtsanwalts Yu Wensheng und seiner Frau Xu Yan, während Baerbock in Peking ist. Und die Ankündigung, dass Verteidigungsminister Li Shangfu am Sonntag zu einem dreitägigen Besuch nach Moskau aufbrechen wird, während Baerbock mit Qin konferiert. Ihre Bemerkung zum „Aggressor Russland“, den China nicht stoppe, dürfen ihre Gastgeber als Reaktion verstehen.

Kritische Töne aus dem Inland

Mit ziemlicher Sicherheit tun sie das auch. Mit absoluter Sicherheit stößt Baerbocks höfliche, aber klare Kommunikation in Berlin auf geteilte Reaktionen. Für die AfD unterstellt Co-Vorsitzender Tino Chrupalla der Ministerin, „den nächsten Wirtschaftskrieg in der Schublade“ zu haben. Damit knüpft er an die Behauptung seiner Partei an, Deutschland führe einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.

Öffentlich wird aber auch ein Strategiepapier des „Seeheimer Kreises“, des konservativen Flügels der Kanzlerpartei, zur China-Politik. Darin werden Baerbock und der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck offen kritisiert; die Seeheimer unterstellen ihnen eine „eindimensionale deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik“ und fordern Pragmatismus.

In Peking hat Qin als Reaktion auf Baerbocks Einordnung Chinas darauf beharrt: „Wir sind Partner.“

Prompt keilen die Grünen zurück. Wirklichkeitsverweigerung rügt ihr Fraktionsvize Andreas Audretsch, die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt sieht die SPD auf dem Weg, „unser Land in die nächste Abhängigkeit zu führen“. Der Streit in der Koalition passt zum Gefecht zwischen Kanzler und Außenministerin um die richtige China-Strategie und davor noch für jene in Sachen nationale Sicherheit.

In Peking hat Qin als Reaktion auf Baerbocks Einordnung Chinas als Partner, Wettbewerber und System-Rivale darauf beharrt: „Wir sind Partner.“ Und wie zum Beleg werden die Chinesen im Juni zu Regierungskonsultationen nach Berlin reisen. Dort treffen sie außer Baerbock, die Freundin der klaren Worte, auch Olaf Scholz, den Freund der defensiven Kommunikation.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.