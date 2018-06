Während der Brexit-Kampagne war der frühere Minister Hilary Benn ein überzeugter Gegner des EU-Austritts. Inzwischen überwacht der Abgeordnete die Verhandlungen als Vorsitzender der parlamentarischen Brexit-Kommission. Ein Interview.

Eine Frage des Gleichgewichts

Eric HAMUS Während der Brexit-Kampagne war der frühere Minister Hilary Benn ein überzeugter Gegner des EU-Austritts. Als Schatten-Außenminister im Kabinett von Oppositionschef Jeremy Corbyn hatte der Labour-Abgeordnete an der Seite von Premierminister David Cameron für den Verbleib in der Europäischen Union geworben. Als Corbyn ihn dann kurz nach dem Referendum feuerte, war die Verwirrung groß innerhalb der Partei.

Mehrere Mitglieder des Schattenkabinetts traten aus Protest zurück und die Labour-Abgeordnete Roberta Blackman-Woods fragte sich öffentlich via Twitter, wie Corbyn glauben könnte, „auf diese Art seine sich verschlechternde Position“ verbessern zu können. Das zeugt vom Vertrauen, das die Partei in den Politiker aus Leeds hat. Ein Vertrauen, das er jetzt in seiner Funktion als Vorsitzender, „Chairman“ auf Englisch, des „Committee on Exiting the European Union“ des britischen Parlaments zurück zahlen kann. Das „Luxemburger Wort“ hat sich zum zweiten Geburtstag des Referendums mit Hilary Benn in London über den Austritt und dessen Folgen unterhalten.

Chairman Benn, warum mögen die Briten uns nicht mehr?

Sehen Sie, Mister Hamus, wir sind Freunde und Nachbarn. Und auch nach dem abschließenden Austritt werden wir Freunde und Nachbarn bleiben. Doch geht es hier nicht um Gefühle. Ich persönlich war ein sehr engagierter Vertreter der Remain-Kampagne. Von daher bedauere ich das Votum vor zwei Jahren und bin immer noch der Überzeugung, dass es die falsche Entscheidung für die Zukunft unseres Landes ist. Als überzeugter Demokrat aber muss ich das Entschluss von 52 Prozent der britischen Bevölkerung akzeptieren. Doch auch wenn wir die europäischen Institutionen verlassen, soll Großbritannien künftig noch so eng wie nur möglich mit der EU und seinen Mitgliedsstaaten in Sachen Handel, Dienstleistungen, Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung kooperieren.



Nehmen wir zum Beispiel die Zertifizierung von Airlines, die Zulassung von Medikamenten, Fahrzeugen oder anderen Waren ... nur wenige Gründe, die zeigen, dass durchaus ein Anreiz besteht, auch künftig zusammen zu arbeiten. Ich wäre persönlich sehr glücklich über eine enge Bindung, auch wenn wir nicht mehr im europäischen Rat oder Europaparlament sitzen werden. Doch eines möchte ich unterstreichen: Es ging nie darum, ob wir unsere europäischen Nachbarn mögen oder nicht!

Waren Sie als ferventer „Remainer“ persönlich überrascht über das Votum?

Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die Remain-Seite gewinnt. Das Resultat hat mich echt enttäuscht. Aber müssen wir uns die Frage stellen, warum 52 Prozent der Bevölkerung sich für einen Austritt aus der Europäischen Union entschieden haben. Die Gründe sind unterschiedlicher Natur: Einerseits ging es schon um Europa und die Souveränität Großbritanniens, andererseits aber hat es auch mit den vielen Veränderungen und Verlusten zu tun, mit denen sich die Briten in den vergangenen Jahren anfreunden mussten – verarmte Gemeinden, verfallene Viertel und Industriezonen, die langsam verschwinden mit einst sicher geglaubten Arbeitsplätzen. Das Votum gründet auch in all den Sparmaßnahmen und Entbehrung der letzten Jahre, den fortwährenden Folgen der Finanzkrise. Ja, Europa ist einer der Gründe. Aber nicht nur.



Wie der Vater, so der Sohn - Eine Biografie

Hilary James Wedgwood Benn wurde am 26. November 1953 in Hammersmith, London geboren. Die Politik wurde ihm in die Wiege gelegt: Sein Vater Tony Benn war mehr als fünfzig Jahre lang als Labour-Abgeordneter im House of Commons vertreten und war auch mehrfach Minister. Hilary Benn vertritt seit 1999 den Wahlbezirk Zentral-Leeds im britischen Parlament. Zwischen 2003 und 2007 war Benn unter anderem Minister für internationale Entwicklung im Kabinett von Tony Blair. Von 2007 bis 2010 war er Minister für Umwelt, Ernährung und ländliche Gebiete im Kabinett von Gordon Brown. Nachdem die Partei in Opposition geraten war, gehörte er zunächst als Fraktionsvorsitzender dem Schattenkabinett von Ed Miliband an. Nach der Wahl von Jeremy Corbyn zum Parteivorsitzenden erhielt Benn den Posten als Schatten-Außenminister. Nach dem EU-Referendum hatte Benn die übrigen Mitglieder des Schattenkabinetts zum Rücktritt aufgefordert, sollte Corbyn den Ausgang eines Misstrauensvotums ignorieren. Daraufhin wurde er am 25. Juni 2016 von Corbyn gefeuert. Seit Oktober 2016 steht der verheiratete Vater vierer Kinder dem „Exiting the European Union Committee“, dem Brexit-Ausschuss im britischen Parlament vor.



Sie nennen Gründe, die auch in anderen Ländern eine Rolle spielen ...

Und diese Kräfte sind auch in diesen Ländern, die Sie ansprechen, am Werk. Schauen Sie sich nur Frankreich an, mit dem Front National, Deutschland und die AfD, die Lega in Italien, die rechten Kräfte in Spanien, Belgien und den Niederlanden. Die Vereinigten Staaten sind das beste Beispiel überhaupt: Frust und Misstrauen ins Establishment haben zu Trumps Wahl geführt. Großbritannien ist nicht allein mit diesem Problem konfrontiert.

Welche Lehre können oder sollten die restlichen 27 EU-Staaten aus dieser Erfahrung ziehen?

Die 27 müssen in sich gehen und sich klar fragen: Okay, warum haben wir einen der wichtigsten Mitgliedsstaaten verloren und was sagt uns das über das Gleichgewicht zwischen Souveränität und Selbstbestimmung auf der einen Seite und dem Bedarf an internationaler Zusammenarbeit auf der anderen Seite? Dieses Gleichgewicht hat beim Referendum eine ganz große Rolle gespielt. Und dessen müssen sich die anderen EU-Staaten bewusst werden. Aber nicht nur die Staaten selbst; es ist gleichzeitig auch eine innenpolitische Herausforderung für die Parteien und Politiker.

Themenwechsel: Sie sind der Vorsitzende der parlamentarischen Brexit-Kommission sozusagen. Damit überwachen Sie quasi die Arbeit der Regierung in den Austrittsverhandlungen. Wie zufrieden sind Sie soweit mit dem Verlauf der Verhandlungen?

Nun, da gibt es den offiziellen Standpunkt der Kommission und meine persönliche Haltung. Die kann ich Ihnen verraten: Zwei Jahre sind seit dem Referendum verstrichen, in einem halben Jahr läuft die im Austrittsartikel vorgesehene Frist ab, zu der das Land die EU verlassen muss. Und die Regierung weiß noch nicht einmal wie der Handel mit dem wichtigsten Partner des Vereinigten Königreichs aussehen soll?! Wir befinden uns nicht dort, wo wir zu diesem Zeitpunkt sein müssten in den Verhandlungen. Und das, gelinde ausgedrückt, nicht gut. Meiner Meinung nach – und das ist auch die Meinung der Labour-Partei – soll Großbritannien in einer Zoll- und Handelsunion mit der EU bleiben. Das ist übrigens auch der Wunsch der einflussreichen, britischen Industriellenvereinigung.



Mit welchen Argumenten könnten Sie Ihre Regierung denn davon überzeugen, in einer Zollunion mit der EU zu bleiben?

Wir müssen unbedingt die Wiedereinführung von Zolltarifen vermeiden. Davon würde nicht nur Großbritannien profitieren, sondern auch Luxemburg, Deutschland und alle EU-Staaten, mit denen wir viel Handel betreiben. Stellen Sie sich nur den Aufwand vor, den die Wiedereinführung von komplizierten Zollabfertigungen und Handelsermächtigungen mit sich bringt ... Wir haben in den letzten 45 Jahren eine höchst komplexe Partnerschaft aufgebaut, die vom freien Handel lebt und von der sämtliche Beteiligten profitieren. Mit dem Verbleib in einer Zollunion können die Güter und Dienstleistungen weiter fließen wie bisher. Und das ist doch ganz klar im Interesse beider Seiten. Das müssen die Beteiligten einfach einsehen. Außerdem würde es eine Lösung in der Irland-Frage vereinfachen. Hier handelt es sich um eine der komplizierten Facetten dieser Trennung. Und das nicht nur wegen des Handels, sondern auch wegen des Karfreitagabkommens, mit dem der Konflikt zwischen Nordirland und der Republik Irland überhaupt beigelegt werden konnte.