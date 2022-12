In Somaliland herrscht Dürre, Menschen und Tiere verhungern. Ausgerechnet eine invasive Pflanze verspricht neue Hoffnung.

Hunger in Somaliland

Eine eingeschleppte Pflanze wird zur Chance für die Armen

In Somaliland herrscht Dürre, Menschen und Tiere verhungern. Ausgerechnet eine invasive Pflanze verspricht neue Hoffnung.

Von Klaus Petrus (Hargeisa)

„Früher wurde aus dem Sommer Regen und aus dem Regen wurde unsere Ernte, Tomaten, Gurken, Weizen. Doch das ist lange her.“ Abdirahman Ahmed schreitet über ein ausgetrocknetes Feld, er scheucht sich die Fliegen aus dem Gesicht, bleibt stehen, zeigt auf ein totes Schaf vor seinen Füßen. Der 35-jährige Viehhirte lebt in der Togdheer-Region 150 Kilometer östlich von Somalilands Hauptstadt Hargeisa. Seit Jahren schon herrscht Dürre im Land. Drei Dutzend Schafe und Ziegen sind alles, was der Mann noch hat. Schon bald wird er sie auf den Märkten in Hargeisa unter Wert verkaufen müssen. Vielleicht wird Abdirahman Ahmed noch diesen Herbst seine Zelte abbrechen und in die Städte ziehen müssen, um nach Arbeit zu suchen. Er ist in Sorge um seine drei Kinder. Seine Frau Saeda fragt ihn oft, ob all das die Strafe Gottes sei. Dann sagt er bloß: „Es ist der Hunger.“

Der Hunger. Als sei er etwas Abstraktes und nicht der Hunger derer, die an ihm zugrunde gehen. Als gehöre er zu niemandem, eine Naturgewalt, die von außen hereinbricht, die man fürchtet, bekämpft und in Zahlen zwängt: 193 Millionen waren es 2021, so viele wie noch nie. Sie sind akut unter- oder chronisch mangelernährt, es fehlt ihnen an Vitaminen, an Eiweiß, Jod und Zink. Viele sind Kleinkinder, auch hierzu gibt es Zahlen: Auf fünf Hungernde kommt ein Kind unter fünf Jahren, das waren letztes Jahr umgerechnet 38 Millionen weltweit. 2,5 Millionen sind daran gestorben, macht: alle 13 Sekunden ein totes Kind.

Auch Abdirahman Ahmed hat eine Tochter verloren, das war vor vier Jahren. Kaum auf der Welt, hatte die kleine Shukri ständig Durchfall, sie musste viel erbrechen. Fast zwei Jahre ging das so. „Sie konnte kaum schlucken, sie wimmerte Tag und Nacht, ihre dürren Arme zuckten und zappelten, irgendwann sagte meine Frau: Es ist kein Leben mehr in ihren Augen.“ Ein Arzt meinte, das Kind sei einseitig ernährt worden, weswegen es nicht wachsen und zu Kräften kommen konnte.

Seit Jahren wird Somaliland von Dürren heimgesucht. Darunter leiden auch die Tiere. Viele Nomaden sind gezwungen, sie auf den Märkten zu verkaufen. Foto: Klaus Petrus

„Damals begannen unsere Felder zu verdorren, wir hatten kaum Gemüse, kein Obst, die Ziegen gaben wenig Milch.“ Die Hälfte des Geldes habe er für sauberes Trinkwasser ausgegeben, das mit Tankwagen in die Region gebracht wurde, erzählt Abdirahman Ahmed. Und dann, vor ein paar Monaten, schnellten die Preise für Lebensmittel in die Höhe, von einem Tag auf der anderen. „Die Leute redeten von einem Krieg, irgendwo in Europa, der Schuld an allem sei.“

Der ukrainische Weizen fehlt

In all den Jahren der Dürre musste Somaliland zahlreiche Nahrungsmittel importieren, darunter Weizen, der zu 90 Prozent aus der Ukraine stammt. Seit dort aber Krieg ist, kommt kaum noch Ware am Horn von Afrika an. Dabei ist der Krieg in der Ukraine nicht der Auslöser der derzeitigen Lage, sondern allenfalls ein Katalysator.

Abdirahman Ahmed mit seiner Familie im Dorf Dhobeweyne. Wie viele andere Viehhirten muss er seine angemagerten Tiuere unter Wert verkaufen, seine einzige Einnahmequelle. Ahmed überlegt sich, schon bald in eine größere Stadt zu ziehen, um dort Arbeit zu suchen. Foto: Klaus Petrus

Tatsächlich standen Somaliland und Somalia schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs diesen Februar auf dem globalen Hungerindex ganz zuoberst; sieben Millionen Menschen sind akut von Hunger betroffen, das ist fast die Hälfte der Bevölkerung in dieser Region. Hinzu kommt die unsichere politische Lage. Somaliland spaltete sich 1991 nach einem blutigen Bürgerkrieg und dem Sturz des Diktators Siad Barre vom übrigen Somalia ab, wird bis heute aber von der internationalen Gemeinschaft nicht als unabhängiger Staat anerkannt.

„Alle denken, bei uns herrschen Zustände wie in Mogadischu: Diktatur, Bürgerkrieg ohne Ende, islamistischer Terror. Das Gegenteil ist der Fall, wir haben Frieden und Demokratie. Doch niemand glaubt uns. Es gibt kaum Investoren und nur wenige Hilfsorganisationen“, sagt Guuleed Ahmad und schnippt mit den Fingern durch die Luft. Der 38-jährige Somaliländer, der seine Jugend in Deutschland verbrachte, ist ein Großmaul mit Visionen, wie er selber sagt. Er will sein Land retten, vor Armut, Hunger und Elend. Und er kennt die Lösung, die zwar kompliziert klingt, aber angeblich ganz simpel ist: Prosopis juliflora.

Guuleed Ahmed, Gründer von Landerprosopis, dem ersten Start-up von Somaliland, das die Prosopis zu vermarkten versucht. Foto: Klaus Petrus

Der lateinische Name steht für ein tropisches Mimosengewächs, auch Mesquite genannt, das ursprünglich aus Mexiko stammt. Der holzige, mit Dornen besetzte Strauch wächst rasch zu einem stattlichen Baum von bis zu zwölf Metern Höhe heran. Weil sich die schnell wachsenden Wurzeln dreißig Meter in die Tiefe graben, kommt er auch in unwirtlichen Gebieten und während Dürrezeiten noch zu Grundwasser, während andere Pflanzen längst verdorren. Derart anspruchslos und dürreresistent, wurde die Prosopis bewusst auch in anderen Teilen der Welt angepflanzt, so auch in Somaliland Mitte der 1980er-Jahre. Der neue Baum, von den Einheimischen „Granwaa“ genannt, der Unbekannte, sollte Schatten spenden, Wüstenwinde brechen, Versteppung und Erosion aufhalten, Brennholz liefern, vor allem aber: Schafe, Ziegen und Kamele ernähren.

Von der Hoffnung zur Bürde

Doch anders als vor vierzig Jahren ist die Prosopis inzwischen zur Bürde geworden. Weil die Tiere deren Samen nicht verdauen können und mit dem Kot ausscheiden, hat sich die invasive Pflanze in rasantem Tempo ausgebreitet, sie überwuchert Weideflächen, saugt Wasser ab, verdrängt einheimische Arten.

Als Guuleed Ahmad 2017 aus Deutschland nach Hargeisa zurückkehrte, begegnete ihm die Prosopis an allen Ecken und Enden, und er fragte sich: „Was zum Teufel hat es mit dieser Pflanze auf sich? Damals gab es einiges an Forschung über den Nutzen der Prosopis, aber kaum jemand, der das in die Praxis umsetzte. Also packte ich die Chance.“ Guuleed Ahmad, der seinen vielen Ideen und Projekten immer schon einen Schritt voraus ist, verkaufte sein Auto und investierte das Geld in die Gründung der Firma „LanderProsopis“.



Aus den reifen, gelben, zu einem Halbmond gerundeten, zwanzig Zentimeter langen Schoten der Prosopis produzierte er Mehl, das er zu einem protein- und zuckerreichen Tierfutter mischte. Die Nachfrage war bald da. „Somaliland lebt von der Viehwirtschaft. Haben unsere Tiere nichts zu essen, sterben auch wir. Die Prosopis kann uns retten. So einfach ist das.“ Zum Beweis zitiert Guuleed Ahmad Organisationen wie die Welthungerhilfe; ihre Feldstudien zeigen, dass mit Prosopismehl gefütterte Tiere schon innerhalb eines Monats deutlich an Gewicht zunehmen, auch die Milchproduktion steigt an.

Auf rund 80 Prozent der Fläche von Somaliland wuchert inzwischen die Prosopis, so auch in der Hauptstadt Hargeisa. Ziegen äsen an den Ästen, die grünen Blätter sind für sie ungenießbar. Foto: Klaus Petrus

Doch das ist nur die eine Seite der Geschichte, die andere heißt: „Geed jinni“, der teuflische Baum. So nennt Abdirahman Ahmed, der Viehhirte und Familienvater aus Togdheer, die Prosopis. „Sie wächst auch dann noch, wenn alles andere schon tot ist, und richtet doch nur Schaden an.“ Seine Tiere würden von den grünen, bitteren Blättern krank, wegen des Zuckers der reifen Schoten fielen ihnen alle Zähne aus, die Dornen des Baums durchbohrten ihre Hufe oder blieben im Magen stecken, wenn sie an den Ästen ästen, qualvoll gestorben seien schon viele seiner Schafe und Ziegen. Das Schlimmste aber sei die Gier der Prosopis, sagt Abdirahman Ahmed. „Sie nimmt uns alles Wasser, verdrängt jedes Gras und jeden Strauch.“

Der Experte ist skeptisch

Die Verarbeitung der Prosopis zu Mehl wird immer wieder als Beispiel genannt, wie die gezielte Nutzung der Pflanze nicht bloß dazu beitragen kann, dass Tiere und Menschen weniger hungern müssen, sondern auch, dass sich der Baum nicht dermaßen rasch ausbreitet. Untersuchungen haben nämlich ergeben: Mit einem Sack à 25 Kilogramm Prosopismehl können bis zu 50.000 Samen zerstört werden; hochgerechnet auf eine Tonne Mehl sind das zwei Millionen Sträucher, die nicht zu einem Dickicht auswuchern werden.

Wasser ist gerade in den ländlichen Gebieten sehr knapp geworden. Darunter leiden auch die Tiere. Kamele werden an einer der raren Wasserstellen getränkt. Foto: Klaus Petrus

Ob die Prosopis durch Nutzung nachhaltig reguliert werden kann, ist allerdings umstritten. Urs Schaffner vom Centre for Agriculture and Bioscience International CABI mit Sitz in der Schweiz ist auf invasive Arten spezialisiert und hat selber Studien zur Prosopis durchgeführt. „Es gibt keine fundierte Studie, die zeigt, dass Nutzung effektiv eine Kontrolle der Prosopis zur Folge hat.“ Im Falle der Prosopis stehe der Nutzen zudem oft in Konflikt mit der Kontrolle. Als Beispiel nennt Schaffner das Abschneiden der Äste. Das führe zum Wiederaustrieb der Wurzelstöcke und zu weiterer Verbuschung, da auf diese Weise weniger dicke, dafür aber mehr Stämme austreiben würden. „Mit anderen Worten verdichtet die Nutzung die bestehenden Bestände und vergrößert damit das Problem.“

Wir werden sie nicht mehr los, diese Prosopis. Doch wir können lernen, sie für uns zu nutzen. Guuleed Ahmad, Unternehmer

Die Frage also bleibt: Wie einer Hoffnung begegnen, die zur Plage geworden ist? Die Antwort darauf wird auch darüber entscheiden, ob die Prosopis zum Heilmittel gegen den Hunger wird – oder doch eher ein Übel am Horn von Afrika bleibt.

Guuleed Ahmad hat keinen Zweifel: Wenn er in seinem weißen Hybrid durch Hargeisa fährt, sieht er Millionen Dollars, die hier überall herumliegen, am Straßenrand, entlang den Mauern, zwischen den Häusern und auf dem Markt, unter den Brücken und in den Innenhöfen der Restaurants. „Wir werden sie nicht mehr los, diese Prosopis. Doch wir können lernen, sie für uns zu nutzen.“



