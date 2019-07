Eine Chance für die Demokratie

Nimmt das EU-Parlament sich und seine Wähler ernst, muss es gegen von der Leyen stimmen.

Wie Demokratie gelebt wird, lässt sich auch an der Art und Weise ablesen, wie politisches Führungspersonal ins Amt kommt. In klassischen Demokratien entscheiden die Wähler – meist nach Wahlkampagnen, bei denen die Anwärter auf wichtige Posten ihre Pläne und und Ideen darlegen. In der Europäischen Union hat sich aber ein exklusiver Klub aus 28 Frauen und Männern für jemanden entschieden, der nicht kandidierte und dessen Ideen und Pläne für die EU niemand kennt: Ursula von der Leyen.



Alleine deswegen sollte das Europaparlament heute die von den 28 Staats- und Regierungschefs vorgeschlagene deutsche Verteidigungsministerin als nächste Präsidentin der Europäischen Kommission abblitzen lassen ...