Es war nur ein kurzer Aufenthalt in Luxemburg. Doch er war ergiebig für UN-Berichterstatter Michel Forst: Das Großherzogtum wird sich nicht nur um einen Sitz im UNO-Menschenrechtsrat bewerben, sondern auch Menschenrechtsverteidiger zu schützen helfen.

Ein unverbesserlicher Optimist

Eric HAMUS „Seit Veröffentlichung der Erklärung vor genau zwanzig Jahren wurden 4 000 Verteidiger der Menschenrechte getötet“, sagt Michel Forst und wiederholt die Zahl, als könne er es selbst nicht glauben. Dabei kennt niemand die Zahlen besser als er.

Als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen hat sich Michel Forst dem Schutz der Menschenrechtsverteidiger verschrieben. Die Erklärung, von der er spricht, ist die „Declaration on Human Rights Defenders“, die am 9. Dezember 1998 von der UN-Generalversammlung im Konsens angenommen wurde. Eigentlich soll sie die internationalen Standards für den Schutz dieser Menschenrechtsverteidiger festlegen. Allerdings reicht die Erklärung in vielen Fällen nicht mehr aus. Der Einsatz für die Menschenrechte wird zunehmend schwieriger und gefährlicher. Menschenrechtsverteidiger werden eingeschüchtert, verfolgt, eingesperrt, misshandelt – und ermordet. Allein 2016 wurden weltweit 281 Personen getötet, die sich für die Rechte ihrer Mitmenschen engagierten. Im Jahr zuvor waren es noch 156.

Wer die Reichen und Mächtigen dafür kritisiert, dass sie Gesetze brechen und sich auf Kosten der Mehrheit bereichern, lebt gefährlich. Das weiß auch Michel Forst. Plötzliche Festnahmen, willkürliche Haftstrafen, Entführungen und regelrechte Hinrichtungen auf offener Straße – der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen kennt genug Beispiele. Er weilt auf Einladung der Luxemburger Menschenrechtskommission in der Hauptstadt, wird nach dem Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ noch im Außenministerium erwartet.



Michel Forst ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Sein Aufgabengebiet ist der Schutz der Menschenrechtsverteidiger. Pierre Matgé

Keine Angst

Einem Termin mit Michel Forst treten Politiker in den seltensten Fällen gelassen entgegen. Der Franzose redet nämlich Klartext, legt Finger in Wunden und deckt Missstände auf. „Ich habe ein Mandat der Vereinten Nationen, bin sonst niemandem Rechenschaft schuldig. Als unabhängiger Experte kann ich den Großen und Mächtigen offen meine Meinung sagen. Natürlich kommt das nicht immer gut an. Doch das ist meine Pflicht“, erklärt Forst. Allerdings hat der Luxemburger Diplomatiechef Jean Asselborn beim Termin etwas später zunächst nichts zu befürchten.

„Im Gegenteil: Ich habe eigentlich nur Positives mitzuteilen“, sagt Forst. Ihn beeindrucke zum Beispiel die Art und Weise, wie Luxemburg mit dem hohen Ausländeranteil im Land umgeht. Die Luxemburger seien im Allgemeinen gut zu Fremden, meint der Menschenrechtsexperte. Integration und Zuwanderung seien besonders in Wahlkampfzeiten sensible Themen. „Nicht aber in Luxemburg, wo ich bislang trotz der Parlamentswahlen im Oktober nichts Negatives gesehen, gelesen oder gehört habe.“



Positive Nachrichten sind längst keine Selbstverständlichkeit mehr in Zeiten der Flüchtlingskrise. Insofern will Forst auch nicht lange mit dem Finger auf die Vereinigten Staaten zeigen, die zum Zeitpunkt des Gesprächs ihre Null-Toleranz-Politik bis aufs Äußerste trieben und Kinder illegaler Einwanderer von ihren Eltern trennten. „Ähnliches passiert vor unserer eigenen Haustür“, sagt der UN-Berichterstatter. „Nur dass die Kinder in Frankreich zusammen mit ihren Eltern eingesperrt werden. In leere Schiffscontainer, ohne Sanitäranlagen, Strom oder Heizung“, beanstandet Forst.

Ihn beunruhige der Vorstoß von Nationalismus und Populismus in Europa. Dabei denke er an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, aber auch an die österreichische Regierung, die Auffanglager für Flüchtlinge außerhalb der Europäischen Union errichten möchte. „Es sind Tendenzen, die überall Fuß fassen – diese Einschränkung des Lebensraums, die Abschottung gegenüber jeglichem Fremden und die Stigmatisierung eines ganzen Volkes, nur weil ihre Werte leicht abweichen“, fährt Forst fort. Und wenn er dann sehe, dass Länder wie Ungarn oder Australien Gesetze erlassen, die es fast unmöglich machen, anderen Menschen zu helfen und dabei noch von anderen Staaten unterstützt und kopiert werden, werde ihm schon etwas mulmig.

Dennoch wolle er nicht aufgeben: „Denn es gibt auch hoffnungsvolle Ansätze und Staaten, die sich in den letzten Jahren positiv entwickelt haben“, erklärt der Experte der Vereinten Nationen. „Überall gibt es Zeichen der Hoffnung. Ich bin eben ein unverbesserlicher Optimist“, schmunzelt Forst.

Ein guter Schüler

Gute Nachrichten hatte auch Außenminister Jean Asselborn für den Sondergesandten: Luxemburg wird sich nicht nur um einen Sitz im UNO-Menschenrechtsrat zwischen 2022 und 2024 bemühen, sondern auch an „Shelter City“ teilnehmen. Dabei handelt es sich um eine weltweite Initiative, die Menschenrechtsverteidiger vorübergehend aus der Schusslinie zieht.

Den Betroffenen wird ein halbes oder ein ganzes Jahr lang Unterschlupf an einem unbekannten Ort geboten, damit sie sich sammeln und erholen können. Dabei handelt es sich nicht um Asyl. Die meisten Verteidiger wollen nach einer Verschnaufpause wieder zurück in ihr Land, um weiter auf Missstände aufmerksam zu machen. Bei „Shelter City“ geht es in erster Linie darum, Druck von den Betroffenen zu nehmen, sie weiterzubilden und ihnen medizinische oder psychologische Hilfe anzubieten.