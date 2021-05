Nach einem Schiffsunglück im Hafen der spanischen Stadt Castellón ist einer von zwei vermissten Männern tot geborgen worden.

Ein Toter nach Schiffsunglück in spanischem Hafen gefunden

Nach einem Schiffsunglück im Hafen der spanischen Stadt Castellón ist einer von zwei vermissten Männern tot geborgen worden.

(dpa) - Nach einem Schiffsunglück im Hafen der spanischen Stadt Castellón ist einer von zwei vermissten Männern tot geborgen worden. Es handele sich um einen 22-jährigen indischen Matrosen des unter der Flagge Panamas fahrenden Frachtschiffs „Nazmiye Ana“, teilte die Hafenbehörde auf Twitter mit. Am Sonntagmorgen sei die Suche nach einem vermissten Hafenarbeiter fortgesetzt worden.

Der 79 Meter lange Frachter hatte am Freitagabend beim Entladen von Containern Schlagseite bekommen und war gekentert. Drei Männer seien bei dem Unfall verletzt worden, einer von ihnen schwer. Bei der Suchaktion nach dem spanischen Hafenarbeiter waren unter anderem mehrere Taucher und auch zwei Unterwasserroboter im Einsatz. Die Ursache des Unfalls blieb vorerst unklar. Größere Schiffe haben in der Regel Tanks für Ballastwasser, um sie beim Be- und Entladen stabil zu halten.