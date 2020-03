Ein nicht erbetenes Geschenk

Ein Genfer Staatsanwalt entdeckt auf einem Konto von Corinna zu Sayn-Wittgenstein rund 65 Millionen Euro. Überwiesen hat es eine Stiftung von Ex-König Juan Carlos.

Von LW-Korrespondent Martin Dahms (Madrid)

Als die Spanier erstmals von der Existenz einer „innigen Freundin“ ihres damaligen Königs Juan Carlos erfuhren, wagte José Bono, ein einflussreicher Ex-Politiker, zu sagen: „Diese Dame ist Stroh“, sie sei „eine Bedeutungslosigkeit für den Staat“.

So dachten viele Anfang 2013 über Corinna zu Sayn-Wittgenstein, eine deutsche Geschäftsfrau, die mit Juan Carlos ein Jahr zuvor in Botswana auf Elefantenjagd gegangen war und deren Name nun immer häufiger in der Regenbogenpresse auftauchte ...