Vor 100 Jahren wurde der damalige deutsche Außenminister Walther Rathenau ermordet. Die Angst vor „Weimarer Verhältnissen“ besteht weiter.

Ein Mord vor 100 Jahren lässt Demokraten zusammenstehen

Von Christoph Arens (KNA)



Die Anschläge von Hanau und Halle, die Mordserie des NSU, das tödliche Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke: Rechte Hetze und rechtsradikale Gewalt nehmen seit Jahrzehnten die Demokratie ins Visier. Die Sorge vor „Weimarer Verhältnissen“ ist in Deutschland weiterhin lebendig.



Vor genau 100 Jahren wurden mehrere prominente deutsche Politiker von Rechtsradikalen ermordet. Am 24. Juni 1922 traf es - wenige Monate nach dem vormaligen Reichsfinanzminister Matthias Erzberger - Reichsaußenminister Walther Rathenau.

„Knallt ab den Walther Rathenau. Die gottverfluchte Judensau!“ Mit solchen Parolen hetzte die extreme Rechte gegen den Schriftsteller, Industriellen und liberalen Politiker, der im Mai 1921 erst Minister für den Wiederaufbau, am 1. Februar 1922 dann Reichsaußenminister wurde.

Eine charismatische Persönlichkeit

Rathenau war eine zerrissene, aber charismatische Persönlichkeit. Auch politisch vollzog er zahlreiche Schwenks, galt aber vielen als Hoffnungsträger der jungen Republik. Der 1867 geborene Industrielle war Aufsichtsratsvorsitzender der von seinem Vater gegründeten AEG; das Verhältnis zum fordernden Vater war schwierig.

"Walther Rathenau" steht in der Grabstätte Rathenau im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick auf dem Waldfriedhof Oberschöneweide, wo Walther Rathenau neben Familienmitgliedern begraben liegt, an der Grabwand geschrieben. Foto: dpa

1897 veröffentlichte er, der Berliner Jude, antijüdische Ansichten. In seinem Aufsatz „Höre, Israel!“ beklagte er eine fehlende Integrationsfähigkeit seiner Glaubensgeschwister. Es sei nicht verwunderlich, wenn die Deutschen den Juden feindlich gesonnen seien. Die Juden grenzten sich durch ihre Integrationsunfähigkeit sowie ihr andersartiges Benehmen und Aussehen selbst aus. Rathenau versuchte indes immer wieder, Anschluss zu finden an deutsche Kreise, in der Universität, im Militär und in der künstlerischen Avantgarde. Aber der Antisemitismus war gerade im preußischen Bürgertum zu tief verwurzelt.

Im Ersten Weltkrieg organisierte er die deutsche Rüstung und die Rohstoffversorgung nach Art der Planwirtschaft. Noch bis 1918 glaubte an einen „Siegfrieden“ und empfahl noch im November, die Kämpfe fortzusetzen. Nach Deutschlands Niederlage gehörte er aus Sicht der Rechten zu den „Erfüllungspolitikern“, die die im Versailler Vertrag festgelegten Forderungen der alliierten Siegermächte umsetzten. In republikfeindlichen Kreisen galt Rathenau als Symbolfigur einer jüdisch-kapitalistischen Verschwörung.

Erfolg als Außenminister

Daran änderte auch sein schneller Erfolg als Außenminister nichts. Mit der Konferenz von Genua im Frühjahr 1922 durfte erstmals wieder eine deutsche Delegation an einer internationalen Zusammenkunft teilnehmen. Am Rande der Konferenz kam es zum Vertrag von Rapallo und damit zu einer Annäherung zwischen dem Reich und der jungen Sowjetunion, die international ebenfalls geächtet war.

Seinen Mördern machte es der liberale Politiker einfach: Für seinen Weg ins Berliner Außenministerium verzichtete er auf Personenschutz, ließ sich im offenen Wagen fahren. Am 24. Juni 1922 überholte ihn ein Mercedes mit drei jungen Männern im Grunewald, sie eröffneten das Feuer mit Maschinenpistole und Handgranate.

Märtyrer der Republik

Die Mörder waren Mitglieder eines deutsch-völkischen Verschwörerbundes, der „Organisation Consul“. Ihr Ziel: Einen Aufstand von Links zu provozieren, um rechten Truppenverbänden einen Anlass zum Eingreifen zu liefern.

Walther Rathenau soll nicht umsonst gefallen sein. Wenn ihr wollt, dann habt ihr an seiner Bahre endlich die Republik! Kurt Tucholsky

Rathenau jedoch wurde zum Märtyrer der Republik. Am Tag der Trauerfeier demonstrierten allein in Berlin eine Million Menschen und Hunderttausende im ganzen Land für die Demokratie. Im Reichstag erklärte der erschütterte Kanzler Joseph Wirth: „Der Feind steht rechts.“ Und Kurt Tucholsky forderte die demokratischen Politiker auf, endlich aufzuwachen.

„Hinaus mit den paar tausend Beamten aus der Republik, die gegen uns arbeiten! Hinaus mit den unzuverlässigen Generalen! Her mit der Auflösung der nationalen Verbände! Herunter von den Straßen, mit allen Monarchisten und schwarzweißroten Tüchern“, forderte er. „Walther Rathenau soll nicht umsonst gefallen sein. Wenn ihr wollt, dann habt ihr an seiner Bahre endlich die Republik!“

Es half nichts. Schon kurz darauf, am 3. Juli 1922, wurde der jüdische Schauspieler Maximilian Harden vor seinem Haus in Berlin-Grunewald überfallen. Er überlebte schwer verletzt, blieb aber nicht das letzte Opfer rechter Verschwörer.