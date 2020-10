Ein Monat vor US-Wahl: Auf Messers Schneide

Das Rennen um das Weiße Haus bleibt bis zum Schluss spannend, denn in vielen US-Bundesstaaten liegen beide Kandidaten Kopf-an-Kopf.

Auch wenn der demokratische Herausforderer Joe Biden in landesweiten Umfragen konstant vor Amtsinhaber Donald Trump liegt, zeigt ein genauerer Blick auf die Karte der USA (siehe Grafik), dass das Rennen um das Weiße Haus weiter offen bleibt.

Da in fast allen US-Bundesstaaten (mit Ausnahme von Maine und Nebraska) jeweils der Kandidat mit der relativen Stimmenmehrheit alle Wahlmänner für sich verbuchen kann, gilt es vor allem in den heiß umworbenen Wechselwählerstaaten (grau eingefärbt) zu punkten, in denen die Differenz in den Meinungsumfragen derzeit weniger als zehn Prozent beträgt ...