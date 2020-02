Ein Manuskript mit Folgen

Der Peking-kritische Buchhändler Gui Minhai wurde zu einer drakonischen Haftstrafe verurteilt. Sein Fall gilt als warnendes Beispiel für Chinas Willkür gegen kritische Stimmen.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking)

Der Fall Gui Minhai erinnert erneut daran, wie schlecht es um den chinesischen Rechtsstaat bestellt ist: Seit zwei Jahren bereits sitzt der Buchhändler im Gefängnis, ohne von seinen Familienangehörigen besucht werden zu können.

Am Dienstag schließlich hat das Mittlere Volksgericht in der ostchinesischen Küstenstadt Ningbo in einer kleinen Online-Notiz still und heimlich seine Verurteilung bekanntgegeben: Zehn Jahre soll der 55-Jährige hinter Gitter landen, zudem werden ihm für fünf Jahre seine politischen Rechte entzogen ...