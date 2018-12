Ein letztes Lächeln vor dem Tod

Singapur, dessen Drogengesetze zu den härtesten der Welt zählen, hat Medienberichten zufolge seit Oktober sieben zum Tod Verurteilte gehenkt, vier davon innerhalb von zwei Tagen.

Offizielle Zahlen zu Hinrichtungen gibt der Stadtstaat, dessen Drogengesetze noch von den kolonialen Briten stammen, nur in Jahresberichten bekannt. Doch die gnadenlose Hinrichtungspraxis, die auf vergleichsweise geringe Drogenmengen zwingend den Tod durch den Strang fordert, steht auch in Singapur zunehmend unter scharfer Kritik. Diese flammte neu auf nach der Exekution des 31-jährigen Malaysiers Prabu Pathmanathan am 26. Oktober.