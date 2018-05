Ein Leben an den Rändern

„Grenzregionen stehen häufig nicht im Fokus der Staaten, die sich meist auf ihre Zentren konzentrieren“, meint Birte Nienaber, Studienleiterin des Masters für „Border Studies“ an der Uni Luxemburg.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2017. Marine Le Pen, die Kandidatin des rechtsextremen Front National, schafft es in Lothringen auf den ersten Platz. Dabei sind Politologen in ganz Frankreich sich einig, dass die Lothringer nicht xenophober sind als der Rest ihrer Landsleute. Die Gründe für diese Resultate seien andere.

Grenzregionen, wie etwa Lothringen, haben es allgemein nicht einfach, lautet etwa eine dieser Erklärungen ...