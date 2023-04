Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands gehen die Kämpfe in Sudan auch zum Ende des Fastenmonats Ramadan unvermindert weiter.

Sudan

Ein Land gefangen in der Spirale der Gewalt

Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands gehen die Kämpfe in Sudan auch zum Ende des Fastenmonats Ramadan unvermindert weiter. Eine diplomatische Lösung ist nicht in Sicht

Von Johannes Dieterich

Auch ein fünfter, von den Vereinten Nationen zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan anberaumter Waffenstillstand ist am Freitag im Sudan weitgehend gescheitert. In der Hauptstadt Khartum hielten die Gefechte zwischen Regierungssoldaten und Kämpfern der „Rapid Support Forces“ (RSF) auch an einem der wichtigsten Feiertage der Muslime, Eid al-Fitr, an – wenn auch nicht in der Intensität der vergangenen Tage. Am frühen Freitagmorgen sei es erneut zu Artilleriefeuer und Gefechten gekommen, teilte das Zentralkomitee sudanesischer Ärzte mit. Wobei in Omdurman, der Nachbarstadt Khartums, auch wieder schwere Artillerie eingesetzt worden sei, meldet der Internetdienst Sudan News. In den sozialen Netzwerken ist von einer „Geisterstadt“ die Rede, der zumindest Teile Khartums glichen: In den Straßen sei außer patrouillierenden Regierungssoldaten kaum ein Mensch zu sehen. Die Soldaten seien mit „Aufräumoperationen“ beschäftigt, teilte das Militär mit.

Während die RSF-Miliz den von der UN vorgeschlagenen dreitägigen Waffenstillstand auf ihrer Webseite begrüßte, äußerte sich Streitkräftechef Abdel Fattah al-Burhan in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache zum Ende des Fastenmonats gar nicht zu dem von UN-Generalsekretär Antonio Gutiérrez am Donnerstagabend unternommenen Vorstoß. Der Sudan werde aus den derzeitigen Kämpfen „vereinter und stärker“ hervorgehen, sagte der General bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Beginn der Kampfhandlungen am vergangenen Samstag: „Wir werden diese Krise mit Kraft und Weisheit überwinden.“

Straßenkomitees spenden Hoffnung

Die Weltgesundheitsorganisation gab die Zahl der bisher getöteten Zivilisten am Freitag mit 413 an, 3.551 Menschen seien verletzt worden. Vermutlich liegt die tatsächliche Zahl der Opfer allerdings wesentlich höher. Tausende von Bewohnern Khartums haben in den vergangenen Tagen die Stadt verlassen, um auf dem Land Schutz zu suchen. Der Rest der rund fünf Millionen Einwohner Khartums kann größtenteils aus Sicherheitsgründen nicht die Wohnung verlassen. Weil auch die meisten Geschäfte geschlossen sind, werden in vielen Haushalten die Nahrungsmittel knapp – in weiten Teilen Khartums ist auch die Strom- und die Wasserversorgung unterbrochen.

In der sudanesischen Hauptstadt gingen die schweren Kämpfe trotz der beginnenden Feierlichkeiten zum Ende des islamischen Fastenmonats weiter. Die Strom- und Wasserversorgung ist weitgehend ausgefallen. Foto: AFP

Neben apokalyptischen Berichten machen in den sozialen Netzwerken inzwischen auch aufbauende Geschichten die Runde. Berichtet wird von den Aktivitäten der Straßenkomitees, die vor vier Jahren den Aufstand gegen den Militärdiktator Omar al-Baschir angeführt hatten und jetzt bei der Versorgung der Bevölkerung eine herausragende Rolle spielen. Sie geben übers Internet bekannt, wo etwa Trinkwasser erhältlich ist, während Freiwillige ihre Hilfe bei der Beschaffung von Nahrungsmitteln anbieten. „Wir haben 750 Esspakete zu vergeben“, meldet Wad Medani über Twitter: Ein Paket reiche für eine sechsköpfige Familie. Selbst Mitfahrgelegenheiten für eine Flucht aus der Hauptstadt werden über die sozialen Netzwerke angeboten.

Flucht ins Nachbarland Tschad

Neben Khartum gilt die Lage in den Darfur-Provinzen als besonders verheerend. Weil ein Großteil der RSF-Milizionäre aus der berüchtigten Unruheregion stammt, kommt es dort auch am häufigsten zu Kämpfen. In den vergangenen Tagen seien mehr als 20.000 Sudanesen aus den Darfur-Provinzen in das Nachbarland Tschad geflohen, teilten die Vereinten Nationen mit. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beschreibt die Lage in El Fasher, der Hauptstadt Nord-Darfurs, als „katastrophal“. In ihrem dortigen Hospital seien seit Beginn der Kämpfe fast 280 Verletzte eingeliefert worden, berichtet Cyrus Paye, der Koordinator der Organisation: Davon seien bereits 44 gestorben. Weil alle Betten inzwischen belegt seien, müssten die Patienten auf dem Boden behandelt werden.

Unterdessen gehen die Bemühungen ausländischer Regierungen weiter, ihre Staatsbürger aus dem Sudan zu evakuieren. Washington hat ein Kontingent an Soldaten nach Dschibuti geschickt, um eine Evakuierung zu beginnen. Berlin hat einen derartigen Versuch vor zwei Tagen aus Sicherheitsgründen abgebrochen.

