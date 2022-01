Als Moderator und Redakteur im italienischen Nachrichtenfernsehen war David Sassoli stets auf Gegenkurs zu Medientycoon Silvio Berlusconi.

Zum Tod des EU-Parlamentspräsidenten

Ein Kämpfer für die Medienfreiheit

Von Dominik Straub (Rom)

David Sassoli war in seiner Heimat bekannt wie wenige öffentliche Persönlichkeiten – aber nicht etwa als engagierter Europapolitiker, sondern als ehemaliger Moderator der Hauptnachrichtensendung des Staatsfernsehsenders RAI. Besonders beliebt war der grau melierte, stets perfekt gekleidete Nachrichten-Sprecher mit den blauen Augen beim weiblichen Publikum: Sassoli war bis zu seiner Wahl ins EU-Parlament in Italiens Damenwelt der unbestrittene Star unter den TV-Moderatoren gewesen. Im Staatssender RAI trug Sassoli den Spitznamen „der schöne Linke“.

Es war die Zeit, als der Privat-TV-Tycoon Silvio Berlusconi Ministerpräsident war und versuchte, auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen unter seine Kontrolle zu bringen. Sassoli und sein weibliches Pendant beim TG 1, die Südtirolerin Lilli Gruber, versuchten, dem entgegenzuwirken. Sassoli gründete Articolo 1, einen Verein zum Schutz der Medienfreiheit; Lilli Gruber legte sich öffentlich mit dem Cavaliere an und kündigte ihre Stelle bei RAI - um noch vor Sassoli, nämlich bereits 2004 ins EU-Parlament gewählt zu werden, ebenfalls für die Linke.

Auch der am Montag verstorbene Florentiner Sassoli war ein politischer Quereinsteiger: Als der damalige Bürgermeister von Rom, Walter Veltroni, im Jahr 2009 den sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) gründete, ließ sich Fernseh-Mann Sassoli zur Spitzenkandidatur auf der PD-Liste für die Europawahlen überreden. Sassoli erzielte mit über 400.000 Stimmen das absolute Spitzenresultat in seinem Wahlkreis - und wurde als neugewählter Europaabgeordneter gleich zum Fraktionschef der Euro-Sozialisten gewählt.

Im Jahr 2012 wollte Sassoli in die Fußstapfen seines politischen Entdeckers Veltroni treten: Er kandidierte bei den Vorwahlen des PD für die Wahl des Römer Bürgermeisters. Die Kandidatur endete in einer Enttäuschung: Sassoli unterlag Senator Ignazio Marino – aber er schlug bei der Vorwahl immerhin Paolo Gentiloni, den späteren Regierungschef. In der Folge konzentrierte sich der überzeugte Europäer wieder ganz auf sein Mandat in Straßburg. Im Sommer 2019 wurde er zum Präsidenten des EU-Parlaments gewählt.

Sein Privatleben hatte der Präsident des EU-Parlaments immer rigoros von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Von ihm weiß man lediglich, dass er zwei Kinder hinterlässt und seine Ehepartnerin Alessandra schon im Gymnasium kennengelernt hatte. Er liebte die Gartenarbeit, und in einem Interview hatte er sich einmal selbstironisch als „Langweiler“ bezeichnet – weil er gerne klassische Musik höre und Bücher über die Geschichte der alten Römer lese.

