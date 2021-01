Ein Jahr Türkis-Grün in Österreich

In Österreich schweißte Corona die ungleiche Koalition zwischen ÖVP und Grünen zusammen und überdeckt nicht alle Bruchlinien.

Von Andreas Schwarz (Wien)

Vor einem Jahr begann in Österreich ein Experiment, über das Europas Medien und so manche Staatskanzlei staunen sollten: Am 7. Januar 2020 wurde die erste bürgerlich-grüne Bundesregierung angelobt – nicht nur die erste in Österreich, nein, die erste weltweit. ÖVP und Grüne bildeten 100 Tage nach der Parlamentswahl eine Koalition, die „das Beste zweier Welten“ vereinen sollte, wie es ein strahlender Bundeskanzler Sebastian Kurz formulierte.

„Politisches Chamäleon“

Der Shooting-Star der österreichischen Innenpolitik stand mit 33 Jahren am vorläufigen Höhepunkt seiner unglaublichen Karriere: jüngster Staatssekretär, jüngster Außenminister, seit 2017 jüngster Kanzler ...