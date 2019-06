Ein Jahr Populisten-Regierung in Italien

Vor einem Jahr ist in Rom die populistische Regierung aus den Fünf Sternen und der Lega vereidigt worden - und Italien ist kaum noch wieder zu erkennen.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub aus Rom

"Die illegalen Piratenschiffe die müssen in einen Zustand versetzt werden, damit sie nicht mehr schaden können", erklärte Italiens Innenminister Salvini vor einigen Tagen, nachdem 47 Flüchtlinge an Bord der deutschen "Sea Watch 3" an Land gebracht worden waren ...