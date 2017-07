(dpa) - Nice hat an den Strandpromenaden-Anschlag mit 86 Todesopfern vor einem Jahr erinnert. Die offiziellen Gedenkfeiern mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begannen am Freitag mit Ordensverleihungen und einer Militärparade. Später waren auch Schweigeminuten und eine Rede von Vertretern des Opferverbands geplant, zudem sollte Macron das Wort ergreifen: "Der 14. Juli 1789 war für Frankreich ein Tag des Kampfs für die Freiheit und Stück für Stück ist er zu einem Feiertag geworden. Der 14. Juli 2016 hat uns brutal an den Preis für diese Freiheit erinnert.“



Der 31-jährige Mohamed Lahouaiej-Bouhlel war am 14. Juli 2016 mit einem Lastwagen durch die Menschenmenge auf der Strandpromenade von Nice gerast und hatte dabei 86 Menschen umgebracht. Die Polizei erschoss den Angreifer. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte den Täter als ihren „Soldaten“ bezeichnet - doch eine Verbindung des Mannes zu der Organisation fanden die Ermittler nicht.