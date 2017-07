(dpa/LW) - Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, rast ein junger Tunesier in einem 19 Tonnen schweren Lastwagen über die dicht bevölkerte Strandpromenade von Nizza. Zwei Kilometer weit. 86 Menschen sterben. Die Bilder des Anschlags haben sich seitdem in die Köpfe nicht nur der Franzosen eingebrannt. Weitere Anschläge nach dem gleichen Muster folgten.



Die Vorgehensweise der Terroristen war bei diesen Attacken immer die gleiche: Ein Fahrzeug wurde gekapert und in eine Menschenmenge gesteuert ...