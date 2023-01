Straßenblockaden, Kartoffelbrei-Attacken, Flughafen-Proteste: Die Gruppe Letzte Generation macht Politik und Polizei schwer zu schaffen.

Ein Jahr „Klimakleber“ - Wohin steuert die Letzte Generation?

Straßenblockaden, Kartoffelbrei-Attacken, Flughafen-Proteste: Die Gruppe Letzte Generation macht Politik und Polizei schwer zu schaffen.

Von Christopher Hirsch und Verena Schmitt-Roschmann (dpa)



Es war ein nassgrauer, regnerischer Morgen, als zwei Dutzend Leute der Gruppe Letzte Generation am 24. Januar 2022 erstmals in Berlin Autobahnzufahrten blockierten. Damals hatte wohl kaum jemand eine Vorstellung, was aus dem Protest für mehr Klimaschutz noch werden sollte. Seither haben die sogenannten Klimakleber halb Deutschland gegen sich aufgebracht. Autofahrer schimpfen, Staatsanwälte ermitteln, Politiker empören sich, vermuten gar Terrorgefahr. Die Gruppe selbst zieht diese Bilanz: „Innerhalb eines Jahres ist die Letzte Generation unignorierbar geworden.“

Die "Generation Greta" meint es ernst Klimaschützer im Hungerstreik machen deutlich, dass sich die Jugend nicht mit faulen Kompromissen abspeisen lässt.

Angefangen hatte alles schon 2021, kurz vor der Bundestagswahl, mit einem Hungerstreik in Berlin für eine radikale Klimawende. Die Aktivisten warnten damals wie heute, dass kaum noch Zeit bleibe, eine Vollbremsung bei den schädlichen Klimagasen einzuleiten und eine für Millionen Menschen weltweit tödliche Überhitzung der Erde zu vermeiden.

Henning Jeschke und Lina Eichler gehören zur Klima-Bewegung "Letzte Generation". Foto: Stefan Sauer/dpa

Die Hungerstreikenden erstritten ein Gespräch mit Wahlgewinner Olaf Scholz. Als Scholz auf ihre Forderungen nicht einging, begannen die Straßenblockaden. Dazu kamen Proteste in Museen, Stadien, an Erdölpipelines oder Flughäfen. In der Regel kleben sich die Teilnehmer an Oberflächen fest, damit die Räumung lange dauert.

Die Gruppe selbst hat 1.250 Straßenblockaden in ganz Deutschland gezählt und hat nach eigenen Angaben bis zu 2.000 Aktivisten.

Die Gruppe selbst hat 1.250 Straßenblockaden in ganz Deutschland gezählt und hat nach eigenen Angaben bis zu 2.000 Aktivisten. Mehr als 1.200 Mal kamen Protestierende in Polizeigewahrsam. In vielen Großstädten legten sie nicht nur den Verkehr lahm, sondern machten Polizei und Politik schwer zu schaffen. Allein in Berlin verbuchte die Polizei bis Mitte Januar nach eigenen Angaben rund 262.700 Einsatzstunden für die Proteste der Letzten Generation. 770 Tatverdächtige sind in der Hauptstadt aktenkundig, 2.700 Strafanzeigen gestellt. Inzwischen rollt eine Prozesswelle.

Gewalt von Passanten

„Wir wissen ja, dass es nervt, dass Leute wegen uns im Stau stehen müssen“, sagt die 20-jährige Lina Eichler. Gemeinsam mit dem ehemaligen Politikstudenten Henning Jeschke gehört sie zu den Gründungsmitgliedern. Beide waren schon beim Hungerstreik dabei und widmen sich Vollzeit dem Protest - mit allen Konsequenzen. „Ich wurde auch schon einmal auf der Straße ins Gesicht geschlagen“, sagt Eichler. Niemand möge die Menschen, die wie sie Alarm schlagen. Doch es gehe nicht anders. „Wir müssen unterbrechen, weil so die Gesellschaft darüber diskutiert“, ist Eichler überzeugt.

3 Ein Demonstrant hat sich während eines Protests der Gruppe "Letzte Generation" auf einer Straße festgeklebt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Letzte Generation hält den Protest für absolut friedlich und einen Akt des zivilen Widerstands, ähnlich der Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 1960er-Jahren. „Gewaltfreie Provokationen im Sinne von Aufregern und Empörung - ja“, sagt Jeschke. Menschen dürften aber nicht verletzt werden. „Wenn mich jemand schlägt oder so, dann muss ich auch die Fassung bewahren.“ Das werde trainiert.

Wenn mich jemand schlägt oder so, dann muss ich auch die Fassung bewahren. Henning Jeschke, Aktivist

Trotzdem ballte sich die Kritik, als im Herbst nach dem Fahrradunfall einer Berlinerin ein Bergungsfahrzeug minutenlang stecken blieb - wohl auch, weil es kilometerweit entfernt eine Blockade gab. Dass Aktivisten Bilder in Museen, die mit Glas geschützt waren, mit Kartoffelbrei bewarfen, Feueralarme auslösten, Ministerien blockierten und Flughäfen zeitweise lahmlegten, sorgte ebenfalls für heftige Reaktionen.

Schreckgespenst einer „Klima-RAF“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte sogar vor der Entstehung einer „Klima-RAF“ in Anlehnung an die Terrorgruppe Rote Armee Fraktion, der mehr als 30 Morde zur Last gelegt werden. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang mahnte aber gleich, auf dem Teppich zu bleiben - und stufte den Vergleich als „Nonsens“ ein.

Nach Lützerath konzentriert sich der Protest auf einen Wald Bei der Räumung des Waldstücks am Rande von Frankfurt seilten sich Spezialkräfte von Kränen ab, um Aktivisten aus den Bäumen zu holen.

Dieser Begriff sei „bereits mehrfach als völlig überzogen entblößt“ worden, meint Carla Rochel, eine Sprecherin der Letzten Generation. Die Auswahl von „Klimaterroristen“ als Unwort des Jahres belege, dass friedliche Proteste kriminalisiert und durch den Schmutz gezogen werden sollten. Der Rechtsbruch liege auf Seiten der Bundesregierung: „Sie bricht Artikel 20a des Grundgesetzes, wie es derzeit mit ihrer Politik zu Lützerath und LNG-Terminals weiter deutlich wird.“ In dem Artikel wird der Staat verpflichtet, „auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere“ zu schützen.

Es ist ein Kräftemessen mit hohem Einsatz. Gegen Eichler laufen nach ihren eigenen Angaben mehr als 30 Verfahren. Bei Jeschke seien es etwa zwei Dutzend - einige davon eingestellt. Beide saßen schon häufig in Polizeizellen. Jeschkes elterliche Wohnung in Greifswald, in der Eichler und er gemeldet sind, wurde Ende des Jahres zweimal binnen eines Monats durchsucht. Eichler hat ihr Abi geschmissen, Jeschke sein Studium eingestellt. Für sie zählt jetzt nur Protest.

Der Protest wird professioneller

Einigen Vollzeit-Aktivisten zahlt die Letzte Generation aus Spendengeldern finanzielle Zuwendungen, wie die Gruppe dem Portal T-Online bestätigte. „Es werden derzeit 41 Menschen für ihre Bildungsarbeit unterstützt“, sagt Sprecherin Carla Hinrichs. Und ihr Kollege Kim Schulz: „Unsere Einnahmen 2022 lagen bei knapp über 900.000 Euro. Die Ausgaben bei etwa 535.000 Euro.“ Das Geld komme aus Kleinspenden über die Webseite oder Paypal, ohne Spendenquittung.

Eichler hat ihr Abi geschmissen, Jeschke sein Studium eingestellt. Für sie zählt jetzt nur Protest.

Der Protest wird also professioneller, und er soll weitergehen. „Die Aktionen werden ausgeweitet werden und in ihrer Form kreativ bleiben“, erklärt Sprecherin Rochel. Für ein Ende der Blockaden hat die Gruppe zwei ultimative Forderungen: Tempo 100 auf Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Klingt banal, ist aber nicht in Sicht.



Warum die Lützerath-Aktivisten auch gegen die Grünen kämpfen 30 Jahre lang haben die deutschen Grünen gegen die Braunkohle gekämpft - jetzt sind die alten Klimaschützer für die neuen nur noch die Bösen.

Was also bewirkt die Letzte Generation? Die Gruppe selbst meldet Zulauf weiterer Aktivisten und wachsenden Rückhalt bei Wissenschaftlern, Künstlern, Kirchen. Die Linke signalisierte zuletzt Sympathie. Aber breite Unterstützung fehlt. In einer Civey-Umfrage vom November sagten 86 Prozent der Befragten, die Letzte Generation schade mit ihrem Vorgehen dem Anliegen des Klimaschutzes.

