Acht von hundert Kindern fehlt es im Großherzogtum an materieller Zuwendung. In anderen Worten: Ihnen fehlen die elementarsten Dinge, die sie für die Bewältigung des Alltags bräuchten.

International 3 Min.

Ein guter Start ist das halbe Leben

Eric Hamus Acht von hundert Kindern fehlt es im Großherzogtum an materieller Zuwendung. In anderen Worten: Ihnen fehlen die elementarsten Dinge, die sie für die Bewältigung des Alltags bräuchten.

Kinder, die in Armut aufwachsen, laufen ein höheres Risiko, sozial ausgegrenzt zu werden und langfristig unter Problemen zu leiden. Je mehr sie in ihrer Kindheit entbehren müssen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im späteren Leben ihr Potenzial uneingeschränkt entfalten.



Der ganze normale Betreuungswahnsinn

Das hat auch die EU erkannt. „Investitionen in Kinder: Den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“, so der Titel der Empfehlung, die am 13. Februar 2013 von den 28 Mitgliedstaaten zusammen mit der EU-Kommission angenommen wurde. Ziel des Programmes ist es, den Kreislauf der Benachteiligung bereits im frühen Kindesalter zu durchbrechen. Und das mit präventiven Investitionen und vorbeugenden Strategien, die nicht nur den Lebensstandard der Kinder erhöhen, sondern sie „mit Hilfe eines integrierten Ansatzes in die Lage versetzen, ihr volles Potenzial zu entfalten, in der Schule voranzukommen und gesund zu bleiben“.



Deprivationsindex

Während Armut noch materiell erfasst werden kann, ist Entbehrung ein wohl eher subjektives Gefühl. Einem Luxemburger Forschungsinstitut ist es allerdings gelungen, eine Quote zu entwickeln, die die materielle Benachteiligung von Kindern in Zahlen fasst. Zusammen mit der Universität von Bristol hat das „Luxembourg Institute of Socio-Economic Research“, kurz Liser, für Eurostat einen sogenannten Indikator der materiellen Deprivation von Kindern erstellt.

Ein Kind ist demnach „benachteiligt“, wenn ihm von 17 Faktoren – beispielsweise zwei Paar Schuhe, tägliches Gemüse, altersgerechte Bücher oder regelmäßige Feiern an Geburtstagen – mindestens drei fehlen. Mit Hilfe dieser Faktoren sei es nun möglich, die Lebensbedingungen von Kindern in der Europäischen Union auf eine solide und zuverlässige Art miteinander zu vergleichen, erklärt Liser-Forscherin Anne-Catherine Guio. Somit erlaube die Quote den EU-Staaten eine fortlaufende Kontrolle ihrer eigenen Bemühungen. Denn der Deprivationsindex wurde im März von der EU nun auch offiziell anerkannt.

Luxemburg im unteren Viertel

Somit konnte nun ein Deprivationsindex für 2014 erstellt werden, dem jüngsten Jahr, für das bereits sämtliche notwendige Daten zur Verfügung stehen. Demnach sind in Luxemburg acht von hundert Kindern benachteiligt. Acht Prozent der Kinder verfügen nicht über die nötigen Rahmenbedingungen, um sich uneingeschränkt entwickeln zu können. Damit liegt das Großherzogtum weit unter dem europäischen Schnitt von 24 Prozent, und kommt hinter dem skandinavischen Trio Schweden, Finnland und Dänemark auf Platz Vier. Direkt dahinter überrascht Slowenien mit elf Prozent, gleichauf mit Deutschland.



Das Wohl der Kinder im Auge

Ein Blick auf die entsprechende Grafik zeigt, dass die meisten EU-Staaten relativ eng beieinander liegen. Allerdings sind es vor allem die sieben Länder im oberen Viertel, die den EU-Schnitt in die Höhe treiben, angefangen bei Zypern und Portugal mit einer Benachteiligungsquote von fast 40 Prozent. Dramatisch erscheint die Lage in Rumänien, wo 71 von 100 Kindern nicht die nötigen Rahmenbedingungen haben, um sich ordentlich entwickeln zu können. Es folgt Bulgarien, mit immerhin noch 68 Prozent.

Musterschüler mit Abzügen

„Im europäischen Vergleich ist Luxemburg ein Musterschüler“, stellt die Wissenschaftlerin Anne-Catherine Guio fest. Allerdings verstecke der Schnitt von acht Prozent große Unterschiede je nach Einkommen des Haushalts. „Die Quote steigt sofort um 23 Prozent, wenn wir uns Kindern in Luxemburg widmen, die unter der Armutsgrenze leben“, so die Liser-Forscherin. Deren Aussichten seien besorgniserregend, und das sowohl auf kurze wie auch auf lange Sicht.

Die EU-Staaten haben Besserung gelobt. Lösungsansätze umfassen einen besseren Zugang der Eltern zum Arbeitsmarkt, erschwingliche Kindesbetreuung und andere hochwertige Dienstleistungen, angemessene Einkommensbeihilfen und ein attraktives Angebot außerschulischer Aktivitäten. Man werde die Umsetzung der Empfehlung überwachen, verspricht die Kommission in einer Mitteilung. Auch wenn der Satz inzwischen altbacken wirkt: Kinder sind immerhin unsere Zukunft.