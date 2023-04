Die Quelle der veröffentlichten US-Geheimdokumente soll ein Gamer sein, so ein exklusiver Bericht der „Washington Post“, der neue Fragen aufwirft.

International 3 Min.

USA

Ein charismatischer Anführer und die Top-Secret-Papiere

Die Quelle der veröffentlichten US-Geheimdokumente soll ein Gamer sein, so ein exklusiver Bericht der „Washington Post“, der neue Fragen aufwirft.

Von Thomas Spang (Washington)

Das Video zeigt einen athletischen Mann in seinen 20er-Jahren, der auf einer Schießbahn eine Waffe in der Hand hält. Er stößt ein paar rassistische und antisemitische Beleidigungen aus, bevor er auf ein Ziel feuert. Seine Bewunderer kennen ihn als „OG“, Gründer einer geschlossenen Gruppe von Fans des Videospiels „Minecraft“. Die rund zwei Dutzend Mitglieder hatten sich während der Pandemie auf einem Server des privaten Anbieters „Discord“ zusammengefunden.

Warum die US-Leaks eine Desinformationskampagne sein könnten Wie brisant sind die jüngsten US-Geheimdienst-Enthüllungen? Der Washingtoner Korrespondent warnt vor voreiligen Schlüssen.

Wie die „Washington Post“ unter Berufung auf Interviews mit zwei minderjährigen Mitgliedern exklusiv berichtet, brauchte es eine Einladung, um bei der Gruppe „Thug Shaker Central“ mitzumachen. Ob „OG“ diese ausgesprochen hat, oder auch andere Vorschläge machen konnten, blieb offen. Unzweifelhaft aber war er der Anführer der Gruppe, die ihm wie einem Erleuchteten gefolgt sei.

„Es war wie auf dem Mount Everest“, beschreibt einer der Interviewten die Faszination mit „OG“, der vergangenen Herbst begann, seine Online-Gemeinde mit Informationen zu füttern, die er angeblich von seiner Arbeit an einem Standort des Militärs mit nach Hause gebracht hatte. „Ich kam mir so überlegen vor mit dem, was ich wusste und andere nicht.“



Prophetisches Auftreten

Dabei handelte es sich zunächst um angebliche Abschriften geheimer Regierungsdokumente mit vielen Abkürzungen, die er erklärte. Darunter die Klassifizierung „NOFORN“, die anzeigt, dass ein Dokument nicht mit Ausländern geteilt werden darf. Später stellte „OG“ abfotografierte Materialien ein, die unter anderem militärische Satelliten-Aufnahmen, Lagepläne und Analysen enthielten.

Ich kam mir so überlegen vor mit dem, was ich wusste und andere nicht. Ein Mitglied der Gamer-Gruppe

Seine jungen Anhänger glaubten „OG“, weil dieser so etwas wie „prophetische Fähigkeiten“ bewiesen habe, indem er Dinge voraussagte, die später Schlagzeilen in den Nachrichten machten. „Das konnte nur jemand wissen, der höchsten Zugriff auf Informationen hatte“, zitiert die Post ein Mitglied der Gruppe. „OG“ sei wie ein Onkel gewesen. Eine Vater-Figur, die strenge Anweisungen über den Umgang mit dem Material erteilt hätte.

Laut den geleakten amerikanischen Geheimpapieren gehen führende US-Militärs davon aus, dass die Ukraine mit ihrer geplanten Frühjahrsoffensive keine bedeutenden Geländegewinne erzielen kann. Foto: dpa

Das sei die Erklärung, warum über Wochen nichts aus „Thug Shaker Central“ in die breitere Öffentlichkeit gelangt sei. Erst als ein Mitglied der Gruppe am 28. Februar Dokumente in einer anderen, wesentlich größeren Gruppe mit dem Namen „wow_mao“ verbreitete, erreichten sie tausende „Discord“-Nutzer. Es handelte sich um Material über die militärischen Kapazitäten der Ukraine und die Fähigkeit der Amerikaner, russisches Vorgehen in Echtzeit zu verfolgen.

Das Timing fiel mit dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zusammen und inmitten einer öffentlichen Diskussion um Munitionsengpässe und Waffenlieferungen an Kiew. Einer der beiden interviewten Teenager sagt, „OG“ habe nicht das Motiv gehabt, die Öffentlichkeit zu informieren. „Er war definitiv kein Whistleblower, nicht im Entferntesten“.

Dagegen spricht aus Sicht von Analysten auch die Willkür der durchgereichten Dokumente, die kein klares Muster erkennen lassen. Die jungen Mitglieder der Gruppe beschreiben OG als einen, der eine düstere Sicht auf die Regierung habe, die ihre Bürger absichtlich im Dunkeln halte. Und als jemanden, der Waffen und Gott liebe. Das entspräche dem Profil einer Person, die im Dunstkreis der amerikanischen Rechtsradikalen unterwegs ist.

Keine Zusammenarbeit mit den Behörden

Mit jedem Tag, an dem die Erwartung an eine Frühjahrsoffensive der Ukraine stieg, sickerten mehr Dokumente aus der Gamer-Online-Welt über den Umweg des rechten „4Chan“-Netzes in den Mainstream von Twitter und Facebook. Vergangenen Donnerstag berichtete die New York Times als Erste über die „Leaks“, bevor auch andere Qualitätsmedien in den USA einstiegen.

Leaks deuten auf westliche Spezialkräfte in Ukraine hin Die geleakten US-Geheimdienstdokumente deuten darauf hin, dass westliche militärische Spezialkräfte in der Ukraine im Einsatz sein könnten.

Laut der Exklusiv-Geschichte der Post kennen die Interviewten den Standort und den wirklichen Namen von „OG“. Obwohl die Regierung öffentlich angekündigt hatte, „jeden Stein umzudrehen“, die Quelle der „Leaks“ zu finden, hat sich bei den Teenagern bisher niemand gemeldet. Sie wollten den Behörden auch nicht helfen, OG zu identifizieren, bevor dieser in Sicherheit sei.

Ein wichtiges Detail findet sich versteckt in der langen Geschichte über den Gründer von „Thug Shaker Central“. Demnach stammt die Hälfte der eingeladenen Mitglieder aus Ländern rund um die Welt. Unter den mehr als zwanzig Fans von „OG“ seien auch Personen aus der Ukraine und Russland gewesen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.