Ehemals beste Freunde

Das deutsch-französische Tandem ist ein Relikt vergangenger Tage. Es hat sich überlebt. Diese Einsicht muss kommen, damit es in Europa wieder weiter geht.

Das deutsch-französische Tandem ist ein Relikt vergangenger Tage. Es hat sich überlebt. Diese Einsicht muss kommen, damit es in Europa wieder weiter geht.

Was waren das noch für starke, symbolträchtige Bilder, als der deutsche Kanzler Helmut Kohl mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand Hand in Hand vor dem Gebeinhaus in Verdun standen! Jeder, der das miterlebte, war zutiefst gerührt ...