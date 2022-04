2016 stürzte ein Flugzeug der ägyptischen Fluggesellschaft über dem Mittelmeer ab. Die Ursache: eine im Cockpit gerauchte Zigarette.

Flugunfall aus dem Jahr 2016

Egyptair-Absturz durch Zigarette im Cockpit ausgelöst

(AFP) – Der Absturz des Egyptair-Flugzeugs über dem Mittelmeer im Jahr 2016, bei dem 66 Menschen ums Leben kamen, ist auf ein Feuer im Cockpit zurückzuführen. So lautet die schlussfolgernden Erkenntnisse von französischen Experten, die am Mittwoch von der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera veröffentlicht wurden.

Dieses vom ägyptischen Militär veröffentlichte Foto zeigt offenbar Wrackteile der abgestürzten Egyptair-A320. Foto: AFP/LW-Archiv

Flug MS804, welcher von Paris nach Kairo unterwegs war, war am 19. Mai 2016 zwischen Kreta und der Nordküste Ägyptens ins Mittelmeer gestürzt. Alle 66 Menschen an Bord, darunter 40 Ägypter und 15 Franzosen, kamen ums Leben.

Während die ägyptischen Behörden zunächst von einem Anschlag ausgingen, bezweifelten die französischen Ermittler diese These von Anfang an. Laut dem 134-seitigen Dokument wurde ein Brand an Bord durch das Zusammenwirken von zwei Faktoren ausgelöst: Ein Leck in der Sauerstoffmaske des Kopiloten sowie dem Anzünden einer Zigarette – wobei unklar ist, welcher der beiden Piloten im Cockpit rauchte. Die Tonaufzeichnungen der Blackbox stützen diese Hypothese. Der Brand selbst wurde durch „einen Funken oder eine Flamme“ ausgelöst.

Sauerstoffmaske wurde vorher ausgetauscht

Im Juni 2018 hatten zwei von den mit dem Fall befassten Untersuchungsrichtern in Paris angeforderte Experten darauf hingewiesen, dass drei Tage vor dem Absturz das Gehäuse mit der Sauerstoffmaske des Kopiloten aus unbekannten Gründen ausgetauscht worden war. „Der Austausch dieser Ausrüstung erfordert eine sehr sorgfältige Überprüfung (…), da Sauerstofflecks besonders gefährlich sind“, betonten sie.

Und in einem im Juli 2018 veröffentlichten Bericht hatte das französische Untersuchungsbüro für die Sicherheit der Zivilluftfahrt (BEA) erklärt, seine „bevorzugte Hypothese“ sei, „dass im Cockpit ein Feuer ausgebrochen ist (…), das sich schnell entwickelt und zum Verlust der Kontrolle über das Flugzeug geführt hat“.

Das von Il Corriere della Sera aufgedeckte Dokument enthüllt außerdem, dass die beiden Piloten sagten, sie seien „müde von dem Nachtflug und dem Schlafmangel“. Dennoch lassen die Informationen der Ermittler darauf schließen, dass „die Ruhezeiten eingehalten wurden“.