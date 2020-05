Frankreichs Regierungschef muss das Ende der Ausgangssperre organisieren, aber Bürgermeister und Senat machen gegen seine Pläne machen mobil.

International 2 Min.

Edouard Philippe, ein Hobbyboxer gegen den Virus

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)

Es gibt Auftritte, die sogar in Zeiten von Corona Spaß machen. Und solche, die harte Pflicht sind. In Frankreich sind die Rollen dafür klar verteilt: Staatschef Emmanuel Macron besucht Schulen, empfängt Blumenhändler und spaziert durch Gewächshäuser. Regierungschef Edouard Philippe redet dagegen in Nationalversammlung und Senat über ein Ende der Ausgangssperre am kommenden Montag. Während sich der Präsident als Landesvater gibt, ist Philippe der Mann fürs Grobe.

Eine undankbare Aufgabe, die er auch am Donnerstag wieder erfüllen muss, wenn es darum geht, wie das öffentliche Leben nach acht Wochen Lockdown wieder hochgefahren werden soll. Widerstand gegen die Maßnahmen formiert sich schon, bevor sie überhaupt im Detail bekannt sind. Zum Beispiel von den Bürgermeistern der Großregion Paris, von denen sich mehr als 300 am Wochenende gegen eine Öffnung der Schulen wandten. Oder von den Verkehrsbetrieben, die die Abstandsregeln in Bus und Bahn nicht garantieren wollen.

Philippe in der Assemblée nationale. Schon seit Wochen gibt es Spekulationen, dass Macron seinen treuen Premierminister in einigen Wochen ersetzen könnte. Foto: AFP

Auch der Senat als zweite Parlamentskammer wandte sich am Montag mit 89 zu 81 Stimmen gegen Philippes Ausstiegsplan. „Das ist ein Misstrauensvotum über das Krisenmanagement“, sagte der sozialistische Senator Patrick Kanner. Laut einer Umfrage der Ifop trauen nur 39 Prozent der Regierung zu, in der Krise richtig zu reagieren. Zu Beginn der Ausgangssperre Mitte März waren es noch 55 Prozent. Doch fehlende Tests, falsche Informationen zu Masken und ein Zickzack-Kurs bei der Öffnung der Schulen ließen das Vertrauen zusammenbrechen.

Spekulationen über Entlassung

Das chaotische Krisenmanagement legte auch die Unterschiede offen, die das Paar an der Spitze des Staates trennen. Auf der einen Seite der bedächtige Regierungschef, der stets ruhig und faktentreu bleibt. Auf der anderen Seite der Pathos-Präsident, der ihm ständig in die Parade fährt. Schon seit Wochen gibt es Spekulationen, dass Macron seinen treuen Premierminister in einigen Wochen ersetzen könnte. Der Staatschef selbst deutete es in seiner Fernsehansprache am 13. April an. „Wir müssen uns neu erfinden“, forderte der 41-Jährige zwei Jahre vor den Präsidentschaftswahlen.

Premier Philippe (l.) mit Kollegen und Beratern. Foto: AFP

Philippe, dessen Name fest mit der Coronakrise verbunden ist, würde bei einem solchen Neuanfang nur stören. Der 49-Jährige ist seit drei Jahren Hausherr im Hôtel Matignon, dem Sitz des Regierungschefs. Die Berufung des Konservativen, der dem früheren Regierungschef Alain Juppé nahe steht, war damals eine Überraschung.

Die Personalie erwies sich aber als gute Wahl: Auch wenn er bis heute nicht der Präsidentenpartei La République en Marche angehört, hielt Philippe immer treu zum Staatschef. Bei den Protesten der Gelbwesten ebenso wie bei den Demonstrationen gegen die Rentenreform, sein Herzensprojekt. Hier wagte sich der Vater von drei Kindern weit vor, als er gegen den Willen der gemäßigten Gewerkschaften eine längere Lebensarbeitszeit forderte.

Düstere Perspektive

Doch Covid-19 durchkreuzte seine Pläne: Alle Reformen, die Macron in Angriff nehmen wollte, liegen bis zum Ende seiner Amtszeit auf Eis. Für Philippe ist das eine düstere Perspektive. Der Regierungschef wirkt in diesen Tagen angespannt. Seine Rede vor der Nationalversammlung hielt ohne seine sonst üblichen kleinen Scherze. Im Herbst will er sich erneut als Bürgermeister von Le Havre bewerben, wo sein Großvater einst Hafenarbeiter war.

Bei der ersten Runde im März, die nun wohl annulliert wird, kam er nur auf gut 40 Prozent. Die Wahlwiederholung könnte er gegen ein Bündnis von Linksparteien verlieren. Doch als Hobbyboxer gibt er sich nicht geschlagen: „Die Entmutigung gehört nicht zu meinen Charaktereigenschaften“, sagte er in einer Fernsehsendung.

