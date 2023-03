Lehrermangel und Leistungsschwäche, Eitelkeiten und Eifersüchteleien: Deutschland steckt tief im Schulnotstand - auch weil Bund und Länder von Zusammenarbeit nur reden.

Durchgefallen auf allen Ebenen der Bildungskunst

Lehrermangel und Leistungsschwäche, Eitelkeiten und Eifersüchteleien: Deutschland steckt tief im Schulnotstand - auch weil Bund und Länder von Zusammenarbeit nur reden.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Am einfachsten wäre die Sache natürlich, wenn wer schuld wäre. Allein. Und wäre es Bettina Stark-Watzinger, die Ministerin für Bildung und Forschung - dann wäre der Fall am allereinfachsten. Sozusagen schon gelöst. Stark-Watzinger, FDP, 54, kriegte dann die ganze Katastrophe vor die Füße gekippt, vor ihr Ministerium direkt an der Spree, ein ziemlicher Riegel von knapp zweihundert Metern, mit Innenministerium und Kanzleramt der prominenteste Regierungsneubau von Berlin.

Und dann müsste sie halt schauen, wie sie fertigwürde mit Leistungstiefständen von Grundschülern und Schulabbrecherquoten auf Rekordniveau, mit Lehrermangel und mit Schulgebäuden, die so marode sind, dass manche von heute auf morgen gesperrt werden müssen wegen akuter Gefahr für alle, die sich darin aufhalten, kurz: mit dem deutschen Schulsystem, Stand März 2023.

Er ist desaströs.

Das Land der Dichter und Denker und auch der Ingenieure steckt tief im Bildungsnotstand. Und es hat sich selbst hineinmanövriert, über Jahrzehnte und sehenden Auges. Zum einen durch eine kaum vorstellbare Aufsplitterung von Zuständigkeiten, zum anderen durch eine unglaubliche Lust an Alleingängen. Und schließlich durch eine Kombination von großen Ansprüchen und noch größeren Worten, die allein übertroffen wurden - und werden - durch das beidem verlässlich folgende Desinteresse.

Der Föderalismus feiert Urstände

Bei der Bildung nämlich feiert der deutsche Föderalismus die allerfröhlichsten Urstände überhaupt: Die sogenannte Kulturhoheit sichert den Ländern die Zuständigkeit für die Schulen, die Art der einzelnen Schulformen und die Lerninhalte. Schulträger - und damit zuständig für Bau und Unterhalt der Gebäude - hingegen sind Kommunen und Landkreise.

Und über allem thront der Bund, der sich aus sämtlichen Schulangelegenheiten heraushalten muss - und Geld für die Bildung nur dann bereitstellen darf, wenn garantiert ist, dass er damit keinen Einfluss auf die Schulpolitik der Länder nimmt. Der Begriff für dieses Konstrukt lautet „Kooperationsverbot“. Allen Ernstes. Wenn der Bund für die Bildung Geld geben will - muss er um Erlaubnis betteln. Zugleich lebt er mit dem ständigen Vorwurf der Länder, sie zu knappzuhalten.

Das Land der Dichter und Denker und auch der Ingenieure steckt tief im Bildungsnotstand.

In der Folge ist das deutsche Schulsystem schon ganz grundsätzlich eine Plattform für ständige Eitelkeiten und Eifersüchteleien. Der Süden, vorneweg Bayern, wähnt sich als Zentrale der Bildungselite schlechthin; Berlin gilt den anderen 15 als bildungsmäßiger Totalausfall. Tatsächlich liegt Bayern bei Tests von Wissen und Können von Schülern in der Regel weit vorn - und Berlin eher hinten.

Wie sehr allerdings ganz Deutschland am Abschmieren ist, bewies im Herbst 2022, zwanzig Jahre nach dem Pisa-Schock, der bundesweite Deutsch- und Mathe-Check für die Viertklässler: Noch nie waren die Ergebnisse der im Fünf-Jahres-Turnus durchgeführten Prüfung so miserabel. Nur gut die Hälfte der Kids schaffte die von den jeweiligen Kultusministerien gesetzten Regelstandards. Jedes fünfte Kind scheiterte sogar an den Mindeststandards, bei der Rechtschreibung waren es drei von zehn.

Riesige digitale Defizite

Natürlich trug die Pandemie dazu bei. Aber eben auch, dass die deutschen Schulen noch schlechter digitalisiert sind als die Republik schon ganz grundsätzlich. Deshalb hat sich die seit Jahrzehnten bekannte und allein von den sozialliberalen Regierungen von Willy Brandt und Helmut Schmidt in den 1970er-Jahren wirksam bekämpfte Bildungsungerechtigkeit noch einmal vertieft: Beim „Zuhören“ etwa trennen derzeit Kinder aus armen und privilegierten Familien nach nur vier Schuljahren schon 18 Monate Lernzeit.

Und es gibt noch jede Menge weiterer Zahlen mit Horror-Effekt: Quer durch die Republik fehlen Lehrerinnen und Lehrer en masse - mindestens 32.000 meldet der Deutsche Lehrerverband, gut 12.000 geben die Kultusministerien zu. In Bayern unterrichten inzwischen Quereinsteiger mit Mittlerer Reife und kaufmännischer Ausbildung Grundschüler, bisweilen, ohne dass die Eltern davon wissen. In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wird über die Vier-Tage-Woche nachgedacht - für die Kinder. Bayern hat die Erhöhung der Gehälter für Grundschulpädagogen auf Gymnasialniveau angekündigt - und lockt mit 3.000 Euro Prämie für Wechsler aus anderen Ländern. Dort hält man das für dreist und unkollegial.

Quer durch die Republik fehlen Lehrerinnen und Lehrer en masse.

Der „Bildungsgipfel“, zu dem Stark-Watzinger für Dienstagvormittag lud, war also bitter nötig. Aber er war nicht mal ein Hügelchen: 14 von 16 Ländern nahmen nicht teil. Sie seien sich, ließen sie wissen, zu schade für eine Show. Für Bayern und Hessen, CSU- und CDU-regiert, ist das Wahlkampf. Für Stark-Watzinger eine brutale Blamage. Aber am Donnerstag tagt ja sowieso die KMK - die Konferenz der Kultusminister. Zum 381. Mal seit 1948. Stark-Watzinger wird da sein. Als Gast.

