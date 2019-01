Der Betrieb am Londoner Flughafen Heathrow läuft nach einer Drohnen-Sichtung langsam wieder an. Das bestätigte ein Flughafensprecher am Dienstagabend .

Drohne gesichtet: Flugbetrieb in Heathrow wieder aufgenommen

Der Betrieb am Londoner Flughafen Heathrow läuft nach einer Drohnen-Sichtung langsam wieder an. Das bestätigte ein Flughafensprecher am Dienstagabend .

(dpa) - Der Betrieb am Londoner Flughafen Heathrow läuft nach einer Drohnen-Sichtung langsam wieder an. Das bestätigte ein Flughafensprecher am Dienstagabend der britischen Nachrichtenagentur PA. Laut Polizeiangaben waren die Sichtungen kurz nach 18.00 Uhr (MEZ) gemeldet und alle Abflüge daraufhin sofort gestoppt worden. Auf Fernsehbildern war deutlich ein Objekt am Himmel zu erkennen.

Heathrow ist nicht nur der größte Flughafen Großbritanniens, sondern auch einer der bedeutendsten der Welt. Drohnen-Sichtungen hatten kurz vor Weihnachten auch den Flugbetrieb am Londoner Airport Gatwick lahmgelegt - damals gleich für mehrere Tage.