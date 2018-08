Weil ihn der durch einen Rettungseinsatz verursachte Verkehrsstau nervte, hat ein 69-jähriger im deutschen Arnsberg den Rettungswagen weggefahren. Das kostet ihn jetzt 1600 Euro. Der Mann hat die Strafe akzeptiert.

Dreister Rentner fährt Rettungswagen im Einsatz weg

Tom RUEDELL Weil ihn der durch einen Rettungseinsatz verursachte Verkehrsstau nervte, hat ein 69-jähriger im deutschen Arnsberg den Rettungswagen weggefahren. Das kostet ihn jetzt 1600 Euro. Der Mann hat die Strafe akzeptiert.

Dass Rettungskräften, Polizisten und Feuerwehrleuten zunehmend weniger Respekt entgegengebracht wird, ist traurig, aber keine wirkliche Neuigkeit mehr. Was sich ein 69-jähriger Mann aus Arnsberg in Nordrhein-Westfalen im März 2017 geleistet hat, ist aber an Dreistigkeit kaum zu überbieten.

Wer Helfer hindert, riskiert Haft Sie kommen, um zu helfen. Doch werden die Rettungskräfte im Einsatz auch immer wieder beschimpft, angegriffen, bedroht. Künftig stehen darauf bis zu 10 000 Euro Strafe und bis zu fünf Jahre Haft.

Bei einem Notfalleinsatz in Arnsberg sollte eine kranke Frau per Trage in den auf einer einspurigen Straße abgestellten Rettungswagen gebracht werden. Während die Sanitäter im Haus waren, verursachte ihr Fahrzeug einen Verkehrsstau. Laut der örtlichen Tageszeitung "Westfalenpost" stieg der Rentner, der weiter hinten in der Autoschlange stand, aus, setzte sich ans Steuer des Rettungswagens und fuhr diesen etwa dreißig Meter weiter, bis er ihn auf dem Gehweg parkte.

Das brachte dem Mann jetzt einen Strafbefehl über 1600 Euro ein. Einen Einspruch dagegen hatte er kurz vor der Hauptverhandlung zurückgezogen.

"Die Patientin musste die Strecke bis zum Rettungswagen auf der Straße geschoben werden, da der Bürgersteig an dieser Stelle aus Kopfsteinpflaster besteht", zitiert der "Spiegel" einen Sprecher der Stadt Arnsberg.