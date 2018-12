Bei einer Explosion in einem Universitätslabor in der chinesischen Hauptstadt Peking sind drei Studenten getötet worden.

Drei Tote bei Explosion in Universitätslabor in China

(dpa) - Bei einer Explosion in einem Universitätslabor in der chinesischen Hauptstadt Peking sind drei Studenten getötet worden. Das Unglück ereignete sich am Mittwoch während eines Chemie-Experiments in der Jiaotong-Universität, wie der staatliche Sender CGTN berichtete.

Auf Videos waren Flammen und Rauchwolken zu sehen, die aus einem Gebäude auf dem Universitätsgelände kamen. Das Feuer zerstörte den Berichten zufolge die ersten beiden Stockwerke des Gebäudes. Über die genaue Ursache wurden keine weiteren Details bekannt.