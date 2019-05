An der deutsch-französischen Grenze ist ein Schlauchboot mit vier Personen an Bord gekentert. Drei Menschen kamen ums Leben, darunter ein sechsjähriges Mädchen. Ein weiteres Kind wird noch vermisst.

Drei Tote bei Bootsunglück auf dem Rhein bei Straßburg

(dpa/AFP/jt) - Drei Menschen sind bei einem Bootsunglück auf dem Rhein in der deutsch-französischen Grenzregion ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein sechsjähriges Mädchen, teilte die zuständige Präfektur im Elsass am Donnerstagnachmittag mit.

Laut dem Einsatzzentrum Codis war das Schlauchboot mit vier Passagieren am späten Vormittag gekentert. Mehrere Augenzeugen sprangen ins Wasser, um die in Not geratenen Personen in der Nähe der Schleuse Gerstheim zu retten. Einer von ihnen kam dabei selbst ums Leben. Ein 36-Jähriger und eine 37-Jährige seien unversehrt wieder an Land zurückgekehrt. Die Reisegruppe sei zuvor von Deutschland aus aufgebrochen.



🇨🇵FLASH : Une embarcation gonflable a chaviré aujourd'hui dans le #Rhin au niveau de #Gerstheim. Le bilan est lourd : trois morts, et une fillette serait toujours recherchée.

Les morts seraient deux des quatre passagers, et une autre personne qui aurait tenté de les sauver. pic.twitter.com/9SVHDfJfkb — La Plume Libre (@LPLdirect) 30. Mai 2019

Zahlreiche französische und deutsche Einsatzkräfte, darunter Hundeteams, mehrere Hubschrauber und Taucher eilten zum Ort des Unfalls, sagte die Feuerwehr. "Taucher, die Gendarmerie und die deutsche Feuerwehr untersuchen derzeit den Fluss", hieß es in einer Pressemitteilung der Präfektur.

Ein Mädchen werde noch vermisst, hieß es.