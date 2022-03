Russische Truppen haben offenbar eine Geburtsklinik in Mariupol aus der Luft angegriffen. Unter den Opfern soll auch ein Kind sein.

Mariupol

Drei Tote bei Angriff auf Geburtsklinik

Russische Truppen haben offenbar eine Geburtsklinik in Mariupol aus der Luft angegriffen. Unter den Opfern soll auch ein Kind sein. Die humanitäre in der 400.000-Einwohner-Stadt ist katastrophal.

(dpa) - Bei dem mutmaßlich russischen Angriff auf eine Geburtsklinik im ukrainischen Mariupol sind nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein Kind, sagte Vize-Bürgermeister Sergej Orlow am Donnerstag dem britischen Sender BBC. Ukrainische Behörden hatten zuvor mitgeteilt, bei dem Angriff seien 17 Menschen verletzt worden, darunter auch Schwangere. Laut dem Gouverneur der Donetsk-Region, Paulo Kyrylenko, habe sich der Angriff während einer Waffenruhe ereignet.

Die Ukraine macht Russland für den Angriff verantwortlich. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das völlig verwüstete Räume der Klinik zeigen soll. Demnach müssen eines oder mehrere Geschosse oder Bomben im Hof des Klinikkomplexes eingeschlagen sein. Weitere Bilder aus Mariupol zeigen ein völlig zerstörtes Krankenhaus und verletzte schwangere Frauen.

Der Angriff löste international Entsetzen aus, UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte ihn „entsetzlich“, auch Großbritanniens Premier Boris Johnson verurteilte den Vorfall scharf. Man werde Putin dafür zur Verantwortung ziehen, so Johnson.

Evakuierung Mariupols scheitert wiederholt

Bisher sind mehrere Anläufe gescheitert, die Zivilbevölkerung der 400.000-Einwohnerstadt am Asowschen Meer zu evakuieren. Nach Angaben der Separatisten im Gebiet Donezk funktioniere der vereinbarte „humanitäre Korridor“ weiterhin nicht. „Die Menschen verlassen Mariupol so schnell wie möglich aus eigener Kraft“, sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte, Eduard Bassurin, im russischen Staatsfernsehen. Nach seinen Angaben konnten am Dienstag 42 Menschen die Stadt verlassen.

Die Ukraine gab ihrerseits den Angreifern die Schuld. Außenminister Dmytro Kuleba schrieb bei Twitter: „Russland hält weiterhin mehr als 400.000 Menschen in Mariupol als Geiseln, blockiert humanitäre Hilfe und Evakuierung.“ Der wahllose Beschuss gehe weiter.

Internationales Kreuz: Fluchtrouten vermint

Der Einsatzleiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Dominik Stillhart, berichtete Anfang der Woche in der BBC zudem von der Gefahr von Minen im Umland. Einige IKRK-Mitarbeiter hätten am Sonntag versucht, Mariupol auf einer vereinbarten Route zu verlassen, hätten aber festgestellt, dass „die ihnen angezeigte Straße vermint war“.



