Drei Menschen aus Syrien berichten über ihr Leben im Krieg

Im März 2011 kochte der Syrienkrieg hoch. Drei Menschen aus den drei Zonen des Landes berichten über zehn Jahre später über ihren Alltag.

Von Cedric Rehman

Zu Beginn des Jahres 2011 breiteten sich in Syrien Proteste, die von den Revolutionen in Ägypten und Tunesien inspiriert waren, wie ein Lauffeuer in Syrien aus ...