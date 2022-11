Drei pro-russische Separatisten wurden wegen des Abschusses des Passagierfluges mit 298 Toten schuldig gesprochen, ein vierter Angeklagter bekam einen Freispruch.

Amsterdam

Drei Männer für Abschuss von Flug MH17 schuldig gesprochen

Drei pro-russische Separatisten wurden wegen des Abschusses des Passagierfluges mit 298 Toten schuldig gesprochen, ein vierter Angeklagter bekam einen Freispruch.

(dpa) Ein niederländisches Strafgericht hat drei ehemals hochrangige pro-russische Separatisten wegen des Abschusses des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 mit 298 Toten schuldig gesprochen. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen. Das Gericht verkündete das Urteil am Donnerstag in Abwesenheit der Angeklagten, das Strafmaß stand zunächst noch aus.



2014, Ukraine, Donezk: Bewaffnete Separatisten passieren ein großes Trümmerstück an der Absturzstelle der Boeing 777. Robert Ghement/EPA/dpa

Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Verurteilten ihre Strafe auch verbüßen werden. Sie sollen sich in Russland aufhalten. Das Land wird sie nach Einschätzung von Experten nicht ausliefern. Moskau erkennt das Gericht nicht an und weist jegliche Mitverantwortung an dem Abschuss zurück.



Lebenslange Haft für Boeing-Abschuss gefordert Die damaligen Offiziere seien für den Tod von 298 Menschen verantwortlich und müssten daher die Höchststrafe bekommen.

Die Passagiermaschine der Flugnummer MH17 mit 298 Menschen an Bord wurde im Jahr 2014 nach Auffassung niederländischer Richter eindeutig mit einer russischen Luftabwehrrakete vom Typ Buk über der Ostukraine abgeschossen. Abgefeuert wurde die Rakete demnach von einem Feld in einem von Separatisten kontrollierten Gebiet aus. Bei der Urteilsverkündung bestätigte am Donnerstag das niederländische Gericht damit erstmals Untersuchungen internationaler Ermittler. Das Luftabwehrgeschütz war demnach von einer russischen Militärbasis in die Ukraine geschafft und nach dem Abschuss zurückgebracht worden.

Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Verurteilten ihre Strafe auch verbüßen werden.

Ermittler: Flug MH17 von russischer Militärrakete abgeschossen Im Juli 2014 trifft eine Rakete Passagierflug MH17 über der Ostukraine. 298 Menschen sterben. Wer trägt dafür die Verantwortung? Die Ermittler kommen den Schuldigen näher.

Die Strafrichter verlasen im Hochsicherheitsgericht am Amsterdamer Flughafen Schiphol in Abwesenheit der Angeklagten das Urteil. Die Verlesung sollte im Laufe des Nachmittags abgeschlossen sein.

Das Gericht stellte auch fest, dass ab Mai 2014 die Konfliktregion im Osten der Ukraine und die Rebellen faktisch unter russischer Kontrolle standen. Russland hatte bisher jegliche Verantwortung zurückgewiesen.

Die Boeing der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet, darunter auch eine Familie aus Roeser. Da die meisten aus den Niederlanden kamen, fand dort auch der Prozess statt.

Gespannt warteten die Anwälte auf die Urteilsverkündung. Foto: AFP





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.