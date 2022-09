Als die Gondel des Freifallturms in die Tiefe krachte, wurden zehn Fahrgäste schwer verletzt. Die Ursache ist unklar.

Drei Festnahmen nach spektakulärem Kirmesunfall

Als die Gondel des Freifallturms in die Tiefe krachte, wurden zehn Fahrgäste schwer verletzt. Die Ursache ist unklar.

(dpa) – Nach einem schweren Unfall mit einem Fahrgeschäft in Indien sind drei Männer festgenommen worden. Bei dem Unfall mit einem Freifallturm bei einem Fest seien zehn Fahrgäste schwer und weitere leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Plattform des Turms sei mit mehr als 50 Fahrgästen am Sonntag rund 15 Meter in die Tiefe gekracht. Einige von ihnen seien dabei aus ihren Sitzen geflogen. Videoaufnahmen des Vorfalls im Bundesstaat Punjab gingen viral.

Bei den Festgenommenen handle es sich um den Festveranstalter und zwei weitere Männer, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den Ursachen des Unfalls dauerten noch an. Auch würde noch abgeklärt, ob die Veranstalter alle benötigten Bewilligungen eingeholt hätten. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass sich bei dem Fahrgeschäft während der Fahrt Kabel gelöst hätten, was zum Unfall geführt habe.

Die örtliche Zeitung „The Tribune“ zitierte Augenzeugen, die berichteten, dass keine Krankenwagen vor Ort gewesen seien und die Polizei die Verletzten ins Krankenhaus gebracht habe. Das Fest, das einige Wochen lang große Menschenmengen angezogen hatte, wurde frühzeitig beendet.