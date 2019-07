Mit einem Freund seines Bruders an der richtigen Stelle schaffte Trump den Wechsel an die „Wharton School of Finance“.

International 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Donald Trumps zweifelhaftes Genie

Mit einem Freund seines Bruders an der richtigen Stelle schaffte Trump den Wechsel an die „Wharton School of Finance“.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

James Nolan konnte sich an den jüngeren Bruder Fred Trumps nicht erinnern. Den Wunsch seines besten Schulfreundes zu erfüllen, war dem leitenden Mitarbeiter des Studiensekretariats der University of Pennsylvania dennoch eine Ehrensache. „Ich helfe Dir gerne“, versprach er Fred, der für seinen kleinen Bruder um die Aufnahme an der „Wharton School of Finance“ geworben hatte.

Das war 1966, als Donald noch an der katholischen „Fordham Universität“ in der New Yorker Bronx studierte ...