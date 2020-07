Donald Trump, ein ausgebrannter Präsident

Nach seinem misslungenen Corona-Management gerät US-Präsident Donald Trump zunehmend unter Druck. Eine Analyse unseres Korrespondenten Karl Doemens in Washington.

Nach seinem misslungenen Corona-Management gerät US-Präsident Donald Trump zunehmend unter Druck. Eine Analyse unseres Korrespondenten Karl Doemens in Washington.

Von LW-Korrespondent Karl Doemens (Washington)

Mit bunten Paraden, Open-Air-Konzerten, Barbecues im Freundeskreis und abendlichem Böllern ist der 4. Juli in den USA normalerweise ein heiterer Feiertag. Am „Independence Day“ freut man sich des Sommers, zeigt patriotisch viel rot-weiß-blauen Stoff und bürgert Tausende Immigranten ein.

Doch dieses Jahr ist alles anders: die großen Feuerwerke in New York und Los Angeles sind abgesagt, die Party-Strände in Miami geschlossen, und die Grenzen des Einwanderungslandes dicht ...