Don Trump jr. verhöhnt Alec Baldwin

Nach dem tödlichen Schuss des Schauspielers auf eine Kamerafrau lästert der Präsidentensohn auf Instagram - und verkauft damit Fanartikel.

Nach tödlichem Zwischenfall

Der Vorfall ist tragisch und erregte großes Medieninteresse: Bei Dreharbeiten zu dem Western „Rust“ in der Wüste New Mexicos erschießt Schauspieler Alec Baldwin am vergangenen Donnerstag versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins und verletzt den Regisseur Joel Souza schwer. Die Filmwaffe, die Baldwin für harmlos hielt, war geladen gewesen - entgegen der ausdrücklichen Aussage des Regieassistenten. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits einen Tag später meldete sich Don Trump jr, Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und bekennender Waffenliebhaber, auf Instagram zu Wort. Und während in den weltweiten Reaktionen Trauer und Anteilnahme überwiegen, hat Trump jr. für Baldwin nur Spott und Häme übrig.

Der 43-Jährige postete mehrere Fotos und Stories auf seinem Instagram-Account, in denen er sich über den Schauspieler lustig macht: Über dem Foto eines ernst dreinblickenden Baldwin schreibt Trump jr.: „Dieser Blick, wenn ein Anti-Waffen-Spinner mehr Menschen mit einer Waffe tötet, als es deine umfangreiche Waffensammlung jemals hat.“ Ein weiterer Slogan, verbunden mit einem Bild der Comicfigur Homer Simpson: „Warten wir ab, bis Alec Baldwin die Schuld bei der Waffe sucht“.

Dass die Aktion neben niveaulosem Spott über den Tod eines Menschen noch andere Zwecke verfolgt, zeigt ein Blick auf Trump jr.s Website: Im dort beworbenen Online-Shop werden T-Shirts mit dem Slogan „Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people“ angeboten - „Waffen töten keine Menschen, Alec Baldwin schon“, eine Anlehnung an den Slogan „Guns don't kill people, people kill people“, mit dem die National Rifle Association seit Jahrzehnten für das Recht auf Waffenbesitz wirbt. Ein Shirt kostet 27,99 Dollar, ein Kapuzenpullover 39,99 Dollar. Und Trump jr.'s Fangemeinde goutiert das: Alleine das erste Baldwin-Foto auf Instagram kassierte bis Dienstag bereits fast 450.000 Likes.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump jr., ein glühender Verfechter der Politik seines Vaters, auf Instagram provoziert: Anfang 2020 hatte er Bilder eines Schnellfeuergewehrs gepostet, das mit rechtsextremer Symbolik und Beleidigungen gegen Hillary Clinton verziert war, die die Präsidentschaftswahl 2016 gegen Donald Trump verloren hatte.

Dass der Präsidentensohn sich jetzt auf Baldwin einschießt, hat nicht nur mit seiner immer wieder zur Schau gestellten Liebhaberei für Handfeuerwaffen zu tun: Alec Baldwin hatte während Trumps Amtszeit mit seinen Parodien des 45. US-Präsidenten zu den absoluten Publikumslieblingen der beliebten US-Comedyshow „Saturday Night Live“ gehört.

Zur Person: Donald John Trump jr.

Die Medien nennen ihn der Einfachheit halber „Don Jr“, offiziell trägt der älteste Sohn des 45. US-Präsidenten den vollen Namen seines Vaters. Trump jr. wurde am 31. Dezember 1977 in New York geboren. Seine Mutter ist Trumps erste Ehefrau Ivana. "Don Jr" hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaft von der University of Pennsylvania, anschließend jobbte er ein Jahr als Barkeeper, bevor er in das Familienunternehmen "The Trump Organization" einstieg. Am 12. Dezember 2016 kündigte der gewählte Präsident Donald Trump an, dass seine Söhne Don und Eric für die Dauer der Präsidentschaft die Leitung der Trump Organization übernehmen würden.

Im Rahmen der Ermittlungen zur sogenannten „Russland-Affäre“ wurde bekannt, dass Trump jr. während des Wahlkampfs ein Treffen mit einer russischen Anwältin organisiert hatte, um an belastendes Material über die Konkurrentin seines Vaters, Hillary Clinton, zu kommen.