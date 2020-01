Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat auf Instagram mit einem Gewehr posiert, auf dem Hillary Clinton hinter Gittern zu sehen ist. Wer genau hinsieht, erkennt noch mehr Symbole der extremen Rechten.

Don Trump jr. provoziert mit rechtsextremen Symbolen

Tom RUEDELL Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat auf Instagram mit einem Gewehr posiert, auf dem Hillary Clinton hinter Gittern zu sehen ist. Wer genau hinsieht, erkennt noch mehr Symbole der extremen Rechten.

Ein Instagram-Foto mit kaum kaschierter politischer Aussage sorgt derzeit in den USA für Aufsehen: Don Trump jr, der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump, hat auf seinem Instagram-Account mit einem modifizierten AR-15 Sturmgewehr posiert. "Schöner Tag auf dem Schießstand", lautet die Bildunterschrift. "Rare Breed Firearms und Spikes Tactical haben mein AR und das Magazin extra super gemacht."



Der 42-jährige präsentiert Detailaufnahmen seines Gewehrs, auf denen zu erkennen ist, wofür er den beiden Waffenshops dankt: Auf dem Magazin sieht man eine Karikatur von Hillary Clinton hinter Gittern - eine klare Referenz auf den Slogan "Lock her up - Sperrt sie ein", den Trumps Vater im Wahlkampf 2016 populär machte.

Über dem Magazin, am sogenannten "lower receiver", ist zudem eine Modifizierung angebracht, die einem mittelalterlichen Kreuzfahrerhelm nachempfunden ist. Darauf ist ein Jerusalem-Kreuz ausgestanzt, das Wappen des "Königreichs Jerusalem", das nach der Eroberung der "heiligen Stadt" im ersten Kreuzzug 1099 von Kreuzrittern gegründet wurde. Die fünf Kreuze werden symbolisch als die "fünf Wunden Christi gedeutet". Das Wappen geht auf den Kreuzfahrer Gottfried von Bouillon, Herzog von Niederlothringen zurück, der es als Symbol des Königreichs Jerusalem einführte. In der Moderne dient es seit 1868 dem päpstlichen "Orden der Ritter vom heiligen Grab zu Jerusalem" als Wappen.

Kreuzritter und Rechtsterroristen

Trump jr. begibt sich mit seiner Waffenmodifikation auf unappetitliches Terrain: Mit der Kreuzritter-Metaphorik hatten unter anderem die Rechtsterroristen Anders Breivik und Brenton Tarrant ihre Taten begründet. Breivik tötete 2011 in Norwegen 77 Menschen durch Schusswaffen und Sprengstoff. Tarrant erschoss 2019 im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen in zwei Moscheen. Beide Täter stellten vor ihren Terroranschlägen Pamphlete ins Netz. Breiviks Dokument umfasste über 1500 Seiten und trug auf der Titelseite das Kreuz des Templerordens, der von 1118 bis 1312 bestand. Tarrant wiederum verkündet in seinem über 70-seitigen Manifest, er habe Kontakt zu einer Gruppe namens "Wiedergeborene Tempelritter" und auch zu Breivik gehabt.

Foto: Screenshot Instagram @dontrumpjr

Foto: Screenshot Instagram @dontrumpjr Foto: Screenshot Instagram @dontrumpjr

Wer sich im online-Shop der von Trump jr. benannten Firma "Spikes Tactical" umsieht, wird schnell fündig. Die Variante mit dem Kreuzritterhelm, die der Sohn des US-Präsidenten stolz vorzeigt, ist Teil der Produktlinie "Rare Breed" (deutsch etwa: "gefährdete Spezies") und wird auf der Website prominent beworben. Sie kostet als komplette Waffe je nach Ausführung zwischen 1900 und 2200 US-Dollar.

Neben dem Kreuzritterhelm ist auch eine Variante mit einem Helmmotiv erhältlich, das dem Helm aus dem Hollywood-Film "300" nachempfunden ist. Auch hier ist die Aussage klar: Das eigene Land soll gegen Eindringlinge verteidigt werden, wie es im Film die 300 gnadenlosen Spartaner gegen die persischen Invasoren in der Schlacht bei den Thermopylen tun.

Referenz ans Hollywoodkino oder rechtsextremes Symbol? Die Modifikation "Spartan" für 964,95 Dollar. Foto: Screenshot Spikes Tactical

Dieses Skript ist ein beliebtes Leitmotiv für die rechte Szene weltweit - die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" verwendet beispielsweise als Logo den griechischen Buchstaben Lambda, den die Spartiaten im Film auf ihren Schilden tragen.



Von Epstein bis Guantanamo

Während komplette Gewehre im Sparta-Look und auch die einzeln erhältlichen Modifikationen ein eher kostspieliger Spaß sind, ist das Magazin mit der Clinton-Karikatur bereits für 20 Dollar erhältlich. Die Magazin-Abteilung gewährt allerdings ebenfalls einen tiefen Einblick in die Geisteshaltung der Kundschaft: Neben dem Hillary-Magazin findet sich eines mit dem Piktogramm eines erhängten Mannes, dessen Strick von einer Hand gehalten wird, die das White-Power-Symbol formt. Dazu der Slogan "Epstein didn't kill himself", Epstein hat sich nicht selbst umgebracht. Das ist eine gängige Verschwörungstheorie, die darauf abzielt, dass die Familie Clinton etwas mit dem Tod von Jeffrey Epstein in Untersuchungshaft zu tun habe - angeblich wegen gemeinsamer Verbindungen in die Pädophilenszene.

Geschmacklosigkeit oder Meinungsfreiheit? Das "Epstein Mag". Foto: Screenshot spikestactical.com

Auf einem anderen steht "Waterboarding Instructor" - Waterboarding ist eine Foltermethode, die unter der Regierung von George W. Bush im US-Gefangenenlager Guantanamo angewandt wurde. Interessant ist auch das "III-Percenter"-magazin: Die "Three-Percenters" sind eine Untergruppierung innerhalb des rechtsextremen, fundamentalchristlichen "Patriot Movement", das enge Verbindungen zu Nationalisten, Antisemiten und anderen rechtsradikalen Gruppen unterhält. Die "Three Percenter" verfolgen das Ziel, sich gegen die Einschränkung des Rechts auf privaten Waffenbesitz zu wehren, auch mit Gewalt.

Waffennarr, Großwildjäger und Erbe des Trump-Imperiums

Donald Trump jr. ist nicht zum ersten Mal wegen seiner Affinität zu Schusswaffen aufgefallen. Der begeisterte Großwildjäger hatte zum Beispiel im Dezember in der Mongolei ein bedrohtes Argali-Schaf geschossen (streng genommen ein "rare breed"...) und die Genehmigung dafür von der mongolischen Regierung erst im Nachhinein erhalten. Kurz danach hatte er sich mit dem Präsidenten des asiatischen Staates getroffen - eine Ereigniskette, die Korruptionsvermutungen ins Kraut schießen ließ.

Ein Sprecher von Donald Trump jr. ging auf Anfrage des Nachrichtensenders CSNBC in die Offensive: Es sei "ignorant, in dem Jerusalem-Kreuz eine politische Botschaft sehen zu wollen. [...] Es ging bei Dons Posting nur darum, sich mit einem bekannten Witz über Hillary Clinton lustig zu machen, so wie er und viele andere es bereits oftmals getan haben und sicher weiterhin tun werden - so lange man humorlose Liberale damit nerven kann."

Zur Person: Donald John Trump jr. Die Medien nennen ihn der Einfachheit halber "Don Jr", offiziell trägt der älteste Sohn des US-Präsidenten den vollen Namen seines Vaters. Trump jr. wurde am 31. Dezember 1977 in New York geboren. Seine Mutter ist Trumps erste Ehefrau Ivana. "Don Jr" hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaft von der University of Pennsylvania, anschließend jobbte er ein Jahr als Barkeeper, bevor er in das Familienunternehmen "The Trump Organization" einstieg. Am 12. Dezember 2016 kündigte der gewählte Präsident Donald Trump an, dass seine Söhne Don und Eric für die Dauer der Präsidentschaft die Leitung der Trump Organization übernehmen würden. Im Rahmen der Ermittlungen zur sogenannten "Russland-Affäre" wurde bekannt, dass Trump jr. während des Wahlkampfs ein Treffen mit einer russischen Anwältin organisiert hatte, um an belastendes Material über die Konkurrentin seines Vaters, Hillary Clinton, zu kommen.

