Schon in seiner Amtszeit als UN-Generalsekretär machte Kofi Annan eine besondere Figur - mit seinem höflichen, leicht gequälten Lächeln, das am Ende doch Hoffen wider alle Hoffnung ausdrückte.

International 3 Min.

Don Quixote aus Ghana

Schon in seiner Amtszeit als UN-Generalsekretär machte Kofi Annan eine besondere Figur - mit seinem höflichen, leicht gequälten Lächeln, das am Ende doch Hoffen wider alle Hoffnung ausdrückte.





(KNA) - Irgendwie war man immer ein bisschen bei ihm, wenn man ihn in den so bekannten Posen sah: Leise, geduldig, etwas geschafft und ein bisschen traurig wie ein altgedienter Lehrer, der eine Sache zum hundert tausendsten Mal erklärt - weil die Schüler es doch endlich begreifen müssten. Und das höfliche, leicht gequälte Lächeln, das am Ende doch Hoffen wider alle Hoffnung ausdrückt.

Am heutigen Sonntag wird Kofi Annan 80 Jahre alt. Bis heute ist der Ghanaer ein Stück Weltgewissen, eine Art säkularer Papst; ein Held, aber auch kein Gewinner - weil die anderen es am Ende eben wieder nicht begriffen haben. Noch immer ist der frühere UN-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger ein gefragter Redner und Troubleshooter, und noch immer hat er die großen Zukunftsfragen im Blick.



April 2009, Besuch in Luxemburg: Kofi Annan mit Jean-Louis Schiltz, dem damaligen Minister für Entwicklungszusammenarbeit. Guy Jallay

Nicht nur die "klassischen" wie Hunger, Kriege, Menschenrechtsverletzungen. Sondern auch die neuen, aufkommenden Fragen: Verfall der demokratischen Diskussionskultur durch die "sozialen Medien", Vormarsch von künstlicher Intelligenz und digitaler Überwachung, Kollaps des Multilateralismus. Und dabei setzt er, der Altersweise, gar nicht vorrangig auf die Altersweisheit, sondern auf die Jugend und ihre Bereitschaft, Herausforderung anzunehmen, wie er kürzlich in einem Interview zur Münchner Sicherheitskonferenz erläuterte.



Von 1997 bis Dezember 2006 saß er zehn lange Amtsjahre auf dem heißen Stuhl am East River. 11. September 2001, Afghanistan- und Irak-Krieg, Sudan-Konflikt: Zwischen den Klippen von Terrorismus, "Clash of Civilizations" und Völkermord hatte er als Generalsekretär der Vereinten Nationen viele Havarien zu erleiden - und blieb doch immer der Hoffnungsträger zum Umsteuern des Tankers "Weltgemeinschaft".



Der "unmöglichste Job der Welt"



Unzählige Meilen hat er im Dienst für die Völkergemeinschaft zurückgelegt. Kofi Annan, der Geschmeidige, war sich nie zu schade für die täglichen Spagate, die der "unmöglichste Job der Welt" mit sich bringt. Nicht nur bei der UN-Reform, auch als ehrlicher Makler in den nie aufhörenden lokalen Konflikten in Afrika, Zentralasien oder dem Nahen Osten geriet Annan zuweilen in die Rolle des Ritters von der traurigen Gestalt. Denn Konsequenzen konnte er nie androhen.



Vor zehn Jahren wurde Kofi Annan mit dem Nord-Süd-Preis des Europarates ausgezeichnet - für seinen unermüdlichen Einsatz für Afrika. REUTERS

"Nie wieder Ruanda", so beschwor Annan die zerstrittene internationale Gemeinschaft. Er selbst hat 1994 als mit zuständiger UN-Diplomat beim Völkermord in Ostafrika seine bitterste Stunde erlebt. Das Versagen der Vereinten Nationen in Ruanda nahm er auch persönlich auf seine Kappe.



Auch nach seinem Ausscheiden aus dem höchsten Amt verkörperte der Volks- und Betriebswirt aus Ghana die Vereinten Nationen: Rund ein halbes Jahrhundert stand Kofi Annan in ihrem Dienst. Seit 1962 führten ihn seine Tätigkeiten unter anderem nach Addis Abeba, Kairo und Genf. Die irakische Besetzung Kuwaits 1990 und die Massaker an Zivilisten im Bosnien-Konflikt waren diplomatische Feuertaufen für das Amt als oberster Friedenswahrer.



Friedensnobelpreis für Frustrationstoleranz



In der Sprache seines Fante-Stamms im Westen Ghanas bedeutet Kofi "Freitag". An einem Freitag im Dezember 1996 wurde der Häuptlingssohn zum siebten Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt. An einem Freitag des Jahres 2001, einen Monat nach den Terroranschlägen des 11. September, erhielt Annan den ersten Friedensnobelpreis des neuen Jahrtausends zugesprochen: für seinen Einsatz um den Frieden in der Welt - aber wohl auch für seine Frustrationstoleranz.



Kurz-Biografie Kofi Annan wurde am 8. April 1938 in der ghanaischen Stadt Kumasi geboren; seine Familie gehörte zur Elite des Landes. 1962 trat Kofi Annan in die Weltgesundheitsorganisation ein. Von 1974 bis 1976 arbeitete er als Tourismusdirektor in seiner Heimat und kehrte danach wieder zu den Vereinten Nationen zurück. Am 13. Dezember 1996 wurde er vom UN-Weltsicherheitsrat auf Druck der USA und gegen den Widerstand vieler Länder zum Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt, als Nachfolger von Boutros Boutros-Ghali. 2003 setzte Annan ein Gremium zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine Reform der UNO ein. Zwei Jahre zuvor war er mit den Vereinten Nationen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Nicht mit breitem Kreuz und Posen, sondern mit feinen Nerven, geistreich und beharrlich hat Annan immer versucht, der internationalen Gemeinschaft und ihrem theoretischen Friedenswillen eine neue Autorität zu geben. Immer wieder bekam er schmerzlich seine Grenzen aufgezeigt: durch Islamisten, die keinen Frieden wollen; durch die USA, die als größter Schuldner der Vereinten Nationen in der Vergangenheit immer gerne die Erpressungskarte spielten, wenn es darum ging, genehme politische Entscheidungen herbeizuführen. Oder, wie bis August 2012 als Vermittler im Syrien-Krieg, durch Machtpokerer, die ihre eigenen Interessen über die Nöte der Opfer von Gewalt und Konflikten stellen.



Es ehrt den leisen Don Quixote aus Ghana, dass er es trotzdem immer wieder versucht. Und dass er dabei geistig so viel jünger und lernfähiger bleibt als viele Politiker der nachfolgenden Generationen.