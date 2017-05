(ham/dpa) - Die USA verzichten vorerst auf ein Laptop-Verbot für die Flugzeugkabine. Bei einem Treffen zur Sicherheit im Flugverkehr hätten die US-Verantwortlichen am Mittwoch in Brüssel keine weiteren Schritte in dieser Richtung angekündigt. Das hat die EU-Kommission am Donnerstag mitgeteilt.

Allerdings ist die Sache damit noch nicht vom Tisch. Für die kommende Woche wurde ein weiteres Treffen auf Experten-Ebene anberaumt, dieses Mal in der US-Hauptstadt Washington. Die Vereinigten Staaten wollen das Verbot zumindest unter Auflagen durchsetzen, heißt es von offizieller Seite. EU und USA wollten nun zusammen die Risiken bewerten und nach Lösungen zum Schutz von Passagieren suchen.

Die US-Behörden stützen sich dabei auf Geheimdienst-Informationen, wonach Terroristen Methoden entwickelt haben, um Sprengstoff mit Hilfe von elektronischen Geräten an Bord von Flugzeugen zu schmuggeln.

Dubai, Kairo, Istanbul



Eine ähnliche Regelung wurde bereits im März in Kraft gesetzt. Betroffen sind Direktflüge von zehn Flughäfen im Nahen Osten und Nordafrika, darunter Abu Dhabi, Dubai, Kairo, Kuwait aber auch Istanbul.

Wer von hier aus nonstop in die Vereinigten Staaten fliegt, darf größere elektronische Geräte nicht mit in die Kabine nehmen, sondern muss sie mit dem Gepäck aufgeben. Großbritannien hat sich gleich mit angeschlossen und Direktflüge aus Ägypten, der Türkei, Jordanien, Saudi Arabien sowie aus Tunesien und dem Libanon auf die Liste gesetzt.

Die Maßnahme wurde vor allem aus europäischer Sicht scharf kritisiert. Schließlich würden die Geräte noch weiterhin mitfliegen, wenn auch im Frachtraum. Laut dem europäischem Pilotenverband ECA führt eine solche Auflage die Branche vom Regen in die Traufe.

Wenn Passagiere ihre Tablets, Laptops oder E-Reader nämlich nicht mit in die Kabine nehmen dürfen, fliegen im Frachtraum große Mengen von Geräten mit Lithium-Batterien mit. Laut ECA nicht nur ein erhebliches Brandrisiko, sondern ein attraktives Ziel für Anschläge.



Finanzielle Folgen



Sollte das US-Verbot nur für bestimmte Flughäfen in Europa gelten, müssten diese mit einem erheblichen Wettbewerbsnachteil fürchten. Neben zusätzlichen Kontrollen müssen die Passagiere teures Gerät mit sensiblen oder persönlichen Daten aus den Händen geben.

Über die genauen Gründe des Laptop-Verbots konnte auf amerikanischer Seite bislang nur spekuliert werden. Die US-Regierung hatte nämlich bis auf Weiteres keine Angaben zu den genauen Gründen gemacht. Allerdings sollen sich die Behörden dabei auf eine aktuelle Bedrohungslage stützen.

Besonders brisant: US-Medien zufolge handelt es sich dabei um jene Geheimdienst-Informationen, die US-Präsident Donald Trump dem russischen Aussenminister Lawrow ganz unbedarft im Weissen Haus mitgeteilt haben soll.