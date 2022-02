Außenminister Jean Asselborn kann sich rational nicht vorstellen, dass Russland militärisch gegen die Ukraine vorgeht.

Warnungen vor bevorstehender Invasion

„Diplomatisch wurde alles getan, den Frieden zu erhalten“

Marco MENG Außenminister Jean Asselborn kann sich rational nicht vorstellen, dass Russland militärisch gegen die Ukraine vorgeht.

(MeM) - In der Sendung „Background am Gespréich“ bei RTL sagte Außen- und Einwanderungsminister Jean Asselborn (LSAP ) am Samstag, in der EU, der Nato und den USA sei alles getan worden, um einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu vermeiden. Er selbst könne sich rational nicht vorstellen, dass Russland militärisch gegen die Ukraine (das Land ist nicht Nato-Mitglied) vorgehen würde. Genauso wenig sehe er, wie die Ukraine oder die Nato militärisch gegen Russland vorgehen könnten, das sei eine weltfremde Vorstellung. „Ich hoffe noch immer“, so Asselborn.

Laut verschiedenen Nachrichtenagenturen gibt es US-amerikanischen Warnungen vor einer möglichen russischen Invasion der Ukraine in der kommenden Woche.

Es seien außerordentlich viele diplomatische Anstrengungen unternommen worden, so Asselborn. Vor Ort entwickele sich jedoch vieles in die falsche Richtung. Kein gutes Zeichen wäre auch, dass Russland nicht an der Sicherheitskonferenz in München teilnehme.

„Militärisch gibt es keine Lösung des Konflikts“

„Solange es keinen Angriff gegeben hat, muss man daran glauben, dass die diplomatischen Bemühungen Früchte tragen“, meint Asselborn. Es müsse eine Deeskalation erreicht werden, denn ein militärisches Eingriffen könne keine Lösung bewirken.

Letztlich sei es lediglich der US-Präsident, der Russlands Präsident Wladimir Putin beeinflussen könn. Aber ohne die Europäer sei auch keine neue Sicherheitskultur möglich.

Im Fall, dass tatsächlich eine Angriff Russlands auf die Ukraine erfolge, würden systemische Sanktionen verhängt, die aber nicht nur Russland, sondern auch den Europäern selbst, auch Luxemburg, schaden würden. Dann bräuchte es in der EU „absolute Solidarität“.

