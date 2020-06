Nach den Konfrontationen zwischen lokalen Banden und tschetschenischen Gruppen in Dijon griff die Justiz nun hart durch.

Dijon: neun Festnahmen nach den Unruhen

(AFP/mth) - Im Zusammenhang mit den Unruhen der vergangenen Tage wurden wurden am frühen Donnerstagmorgen in Dijon und an anderen Orten in Frankreich fünf Mitglieder der tschetschenischen Gemeinde festgenommen. Eric Mathais, Staatsanwalt in Dijon, bestätigte, dass Durchsuchungen "in mehreren Städten" durchgeführt wurden.

Es bestehe der Verdacht auf versuchten Mord und Bildung einer organisierten kriminellen Bande, sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz, so Mathais.

Laut einer Quelle in der Justiz seien fünf Personen festgenommen worden, nachdem sechs Objekte in verschiedenen Regionen Frankreichs durchsucht worden seien. Die Verhaftungen seien von den Polizei-Spezialeinheiten RAID und BRI in Dijon und Besançon durchgeführt worden.

Aus derselben Quelle geht hervor, dass es sich um Personen handelt, die im Verdacht stehen, an den "Strafexpeditionen" teilgenommen zu haben, die am vergangenen Wochenende in Dijon durchgeführt wurden. Ihre genaue Rolle in diesem Fall müsse jedoch noch geklärt werden.

Die Festnahmen seien das Ergebnis einer Ermittung, die der Kriminalpolizei und der Staatssicherheit anvertraut wurde, nachdem es während vier Nächten zwischen Freitag und Montagabend in Dijon zu einer Reihe von Überfällen von Tschetschenen gekommen war, die eigenen Aussagen zufolge Rache an lokalen Gruppen nehmen wollten, nachdem ein tschetschenischer Jugendlicher angegriffen worden sei. Die Ermittlung soll nun klären, wer die Ausschreitungen organisiert habe, so der Staatsanwalt.

Frankreich schockiert von Gewalt in Vororten von Dijon Die Provinzstadt Dijon kommt seit Tagen nicht zur Ruhe. Bewaffnete Tschetschenen liefern sich Straßenschlachten mit anderen Gruppen, es gibt mehrere Verletzte.

Darüber hinaus wurden am Montagabend vier weitere Personen festgenommen, die an der Konfrontation mit den Tschetschenen und den Unruhen im Viertel Grésilles teilgenommen hätten. Am Mittwoch wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei von ihnen freigelassen. Der vierte, ein 32-jähriger Mann ohne Vorstrafen, wurde mit einer Geldstrafe von 90 Euro und 5 Euro und einem Verbot des Haltens oder Tragens einer Waffe auf fünf Jahre belegt.