Als Abonnent haben Sie unbegrenzten Zugang zu allen Wort+ Artikeln. Sie haben noch kein Abonnement? Wählen Sie jetzt Ihren Zugang und lesen Sie den Artikel „Diese Regeln gelten in Luxemburg und den Nachbarländern“.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie jetzt den Artikel „Diese Regeln gelten in Luxemburg und den Nachbarländern“.

Ein Besuch bei Freunden in Metz, ein Bier auf einer Terrasse in Trier - was ist gerade eigentlich erlaubt? Die Corona-Regeln im Überblick.

Exklusiv für Abonnenten

Diese Regeln gelten in Luxemburg und den Nachbarländern

Ein Besuch bei Freunden in Metz, ein Bier auf einer Terrasse in Trier - was ist gerade eigentlich erlaubt? Die Corona-Regeln im Überblick.