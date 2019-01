Die wirre Welt der Souveränen

In den USA bereiten die „Sovereign Citizens“ den Behörden immer mehr Kopfzerbrechen. Die lose Gruppierung, die der Glaube eint, der Staat sei ihr Feind, wird aktuell als größte Terrorgefahr wahrgenommen.

Es ist nur ein einziges Foto, das eine bis dahin kaum bekannte Untergrund-Bewegung am 20. Mai 2010 mit einem Schlag in die Öffentlichkeit katapultiert: Das Bild zeigt einen jungen Mann auf einer Verkehrsinsel, hinter ihm ein von Kugeln durchsiebter Van.

Der Jugendliche in blauem Shirt und dunklen Jeans liegt auf dem Bauch, die Augen geschlossen, die Arme auf dem Rücken gefesselt, die Beine unnatürlich verrenkt. Zum Zeitpunkt des Fotos ist Joe Kane gerade Mal zehn Minuten tot. Gestorben in einem Kugelhagel vor einem Supermarkt in der ländlichen Kleinstadt West Memphis.

Joe wurde nur 16 Jahre alt ...